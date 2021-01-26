Кулеба обсудил с главой МИД Иордании торговлю и продовольственную безопасность
Кулеба обсудил с главой МИД Иордании торговлю и продовольственную безопасность
25.01.2021 20:44
Укринформ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с вице-премьер-министром – министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Ас-Сафади активизацию отношений между двумя странами, вопросы торговли и продовольственной безопасности.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что Кулеба и Ас-Сафади акцентировали внимание на важности регулярного политического диалога между двумя странами и договорились провести в ближайшее время политические консультации между министерствами иностранных дел.
Собеседники уделили особое внимание теме развития торговли и важной роли украинского экспорта в укреплении продовольственной безопасности Иордании.
Глава МИД Украины выступил за возобновление в 2021 году заседаний Совместной украинско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ас-Сафади поддержал предложение Кулебы направить в Украину делегацию иорданского бизнеса для ознакомления с возможностями, которые предоставляет наше государство для взаимовыгодной торговли и инвестиций.
Отдельной темой беседы стало привлечение иорданских студентов к обучению в украинских университетах.
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Стороны также обменялись мнениями о развитии событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, обсудили дальнейшее взаимодействие Украины и Иордании в рамках международных организаций.
Министры обменялись приглашениями совершить двусторонние визиты после нормализации эпидемической ситуации.
По материалам: Укринформ