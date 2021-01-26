Кулеба обсудил с главой МИД Иордании торговлю и продовольственную безопасность

Кулеба обсудил с главой МИД Иордании торговлю и продовольственную безопасность

25.01.2021 20:44

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с вице-премьер-министром – министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Ас-Сафади активизацию отношений между двумя странами, вопросы торговли и продовольственной безопасности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что Кулеба и Ас-Сафади акцентировали внимание на важности регулярного политического диалога между двумя странами и договорились провести в ближайшее время политические консультации между министерствами иностранных дел.

Собеседники уделили особое внимание теме развития торговли и важной роли украинского экспорта в укреплении продовольственной безопасности Иордании.

Глава МИД Украины выступил за возобновление в 2021 году заседаний Совместной украинско-иорданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ас-Сафади поддержал предложение Кулебы направить в Украину делегацию иорданского бизнеса для ознакомления с возможностями, которые предоставляет наше государство для взаимовыгодной торговли и инвестиций.

Отдельной темой беседы стало привлечение иорданских студентов к обучению в украинских университетах.

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Стороны также обменялись мнениями о развитии событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, обсудили дальнейшее взаимодействие Украины и Иордании в рамках международных организаций.

Министры обменялись приглашениями совершить двусторонние визиты после нормализации эпидемической ситуации.

По материалам: Укринформ