Глава МИД Венгрии 27 января посетит Украину

26.01.2021 13:46

Укринформ

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии проведут переговоры по актуальным вопросам украинско-венгерских отношений, обсудят дальнейшие шаги по укреплению доверия в отношениях и реализации потенциала сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.

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Планируется, что в 11.10 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.

По материалам: Укринформ