Глава МИД Польши: Перед визитом в Москву Боррелю следовало бы посетить Киев

Глава МИД Польши: Перед визитом в Москву Боррелю следовало бы посетить Киев

26.01.2021 00:22

Укринформ

Перед визитом в Россию, запланированным на начало февраля, глава европейской дипломатии Жозепу Боррелю следовало бі провести переговоры с новым госсекретарем США и посетить Украину.

Об этом после встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Укринформ со ссылкой на Польское радио.

"Некоторые из нас, в том числе и я, аргументировали, что хорошо было бы обсудить это дело (визит в РФ – ред.) с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, что укрепило бы позиции Жозепа Борреля в переговорах с российскими властями. Я также подчеркивал, что было бы лучше сначала полететь в Киев – учитывая ситуацию у наших восточных соседей ", – заявил Рау.

Он добавил, что после визита в Москву одна из встреч глав МИД стран Евросоюза будет целиком посвящена России.

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Кроме того, по словам польского министра, перед визитом Борреля в Москву Еврокомиссия должна была бы представить план экономической помощи демократической Беларуси.

Как стало известно в понедельник, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в первую неделю февраля посетит Россию по приглашению министра иностранных дел этой страны Сергея Лаврова. Визит будет предшествовать рассмотрению стратегии отношений между ЕС и Россией на заседании Европейского совета в марте.

Фото: wyborcza.pl

По материалам: Укринформ