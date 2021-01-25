Украина в ПАСЕ добилась обжалования полномочий российской делегации

Обновлено

25.01.2021 12:55

Укринформ

В Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия российской делегации. Вопрос передан на дальнейшее рассмотрение соответствующих комитетов ПАСЕ.

С такой инициативой выступила в начале зимней сессии Ассамблеи председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает собственный корреспондент Укринформа.

Вопрос поддержали 38 членов Ассамблеи при необходимых 30, представлявших не менее пяти национальных делегаций.

«От имени моих коллег я оспариваю полномочия делегации РФ по основаниям по существу в связи с серьезными нарушениями устава Совета Европы и невыполнением Россией своих обязательств», – заявила председатель украинской делегации.

Она напомнила, что в 2019 году Ассамблея вернула полномочия российской делегации, имея целью восстановить политический диалог и ради лучшей защиты россиян.

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«Но вопреки этому российская власть продолжает ограничивать политические и гражданские свободы… Россия продолжает репрессии и нарушения прав человека на оккупированных территориях, нарушая много резолюций ПАСЕ, в которых осуждается нарушение РФ международного права, противоправная аннексия Крыма, военная оккупация Донбасса», – заявила народный депутат .

Мезенцева также напомнила, что изменения в российской Конституции позволяют не выполнять Россией международных договоров и положений международного права.

«До сих пор мы наблюдаем полное игнорирование со стороны РФ запросов Ассамблеи», – добавила глава украинской делегации.

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Далее, по процедуре, проект резолюции относительно обжалования должны подготовить регламентный и мониторинговый комитеты ПАСЕ. После этого обжалование полномочий российской делегации должно быть проголосовано Ассамблеей.

Права российской делегации в Ассамблее были возобновлены по настоянию Франции и Германии в июне 2019 года, несмотря на факт, что РФ не выполнила ни одного из своих обязательств в совете Европы, продолжала вооруженную агрессию против Украины, оккупацию Крыма, нарушения прав человека.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге 25-29 января.

По материалам: Укринформ