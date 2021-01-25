Украина в ПАСЕ добилась обжалования полномочий российской делегации
Украина в ПАСЕ добилась обжалования полномочий российской делегации
Обновлено
25.01.2021 12:55
Укринформ
В Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия российской делегации. Вопрос передан на дальнейшее рассмотрение соответствующих комитетов ПАСЕ.
С такой инициативой выступила в начале зимней сессии Ассамблеи председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает собственный корреспондент Укринформа.
Вопрос поддержали 38 членов Ассамблеи при необходимых 30, представлявших не менее пяти национальных делегаций.
«От имени моих коллег я оспариваю полномочия делегации РФ по основаниям по существу в связи с серьезными нарушениями устава Совета Европы и невыполнением Россией своих обязательств», – заявила председатель украинской делегации.
Она напомнила, что в 2019 году Ассамблея вернула полномочия российской делегации, имея целью восстановить политический диалог и ради лучшей защиты россиян.
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«Но вопреки этому российская власть продолжает ограничивать политические и гражданские свободы… Россия продолжает репрессии и нарушения прав человека на оккупированных территориях, нарушая много резолюций ПАСЕ, в которых осуждается нарушение РФ международного права, противоправная аннексия Крыма, военная оккупация Донбасса», – заявила народный депутат .
Мезенцева также напомнила, что изменения в российской Конституции позволяют не выполнять Россией международных договоров и положений международного права.
«До сих пор мы наблюдаем полное игнорирование со стороны РФ запросов Ассамблеи», – добавила глава украинской делегации.
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Далее, по процедуре, проект резолюции относительно обжалования должны подготовить регламентный и мониторинговый комитеты ПАСЕ. После этого обжалование полномочий российской делегации должно быть проголосовано Ассамблеей.
Права российской делегации в Ассамблее были возобновлены по настоянию Франции и Германии в июне 2019 года, несмотря на факт, что РФ не выполнила ни одного из своих обязательств в совете Европы, продолжала вооруженную агрессию против Украины, оккупацию Крыма, нарушения прав человека.
Зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге 25-29 января.
По материалам: Укринформ