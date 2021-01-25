Вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками – Кулеба

25.01.2021 01:58

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопросы деоккупации Крыма и ОРДЛО надо рассматривать отдельно.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала "Украина 24", сообщает Укринформ.

"Безусловно, в дипломатии нет ничего невозможного, но по состоянию на сейчас я считаю, что вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками", – отметил глава МИД.

По его мнению, эти вопросы не должны пересекаться в переговорном плане, потому что "если их бросить в один котел, то все слишком усложнится – и станет еще труднее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть".

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К тому же, указал Кулеба, в ситуации на обеих территориях существуют определенные различия, в частности юридического характера.

"Поэтому здесь не надо все смешивать", – подытожил министр иностранных дел.

Как сообщалось, Дмитрий Кулеба считает, что активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии против Украины будет полезной и эффективной независимо от формата участия американской стороны в этом процессе.

По материалам: Укринформ