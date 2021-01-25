В Раде стартовала программа стажировки молодежи-2021

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25.01.2021 19:11

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что Программа стажировки молодежи в Аппарате парламента поможет интернам достичь успехов в карьере.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс- службу Аппарата Верховной Рады, об этом спикер сказал во время церемонии открытия Программы стажировки 2021 года.

«Это действительно полезно и будет помогать вам в любом случае – захотите после этого остаться на государственной службе, в частности в парламенте как сотрудники Аппарата или помощники народных депутатов, или выберете для себя другой путь. Это то, что позволит вам расширить свою базу знаний, создать свою будущую команду, с которой будете достигать новых успехов », – сказал Разумков, обращаясь к интернам.

Спикер уверен, что именно в таком возрасте и в таких институтах закладывается, в том числе, успешное будущее.

Председатель парламента поздравил интернов с началом Программы и отметил, что народные депутаты и аппарат Верховной Рады будут прилагать максимум усилий, чтобы стажировку прошли с наибольшей пользой.

«Надеюсь, что ограничения, связанные с COVID-19 эпидемиологическими мероприятиями, не помешают вам получить те правильные знания, которые, я уверен, помогут вам в будущем», – отметил Разумков.

Председатель ВР принял участие во вручении удостоверений участникам Программы стажировки 2021 года.

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Кроме того, Разумков рассказал, что ежегодно стажировку в аппарате парламента проходят около 50 интернов, а среди нынешних народных депутатов пятеро в свое время участвовали в этой же программе.

По результатам двух туров конкурсного отбора, к участию в программе-2021 отобрано 53 интерна, 50 – в структурные подразделения Аппарата Верховной Рады Украины, 2 – в Программу USAID РАДА, 1 – в общественную организацию «Лига интернов».

Выпускниками Программы уже стали примерно 1950 человек, около трети из которых продолжают свою деятельность в органах власти, работают в аналитических центрах и общественных организациях.

Фото: ВР

По материалам: Укринформ