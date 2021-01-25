В Раде стартовала программа стажировки молодежи-2021
В Раде стартовала программа стажировки молодежи-2021
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25.01.2021 19:11
Укринформ
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что Программа стажировки молодежи в Аппарате парламента поможет интернам достичь успехов в карьере.
Как передает Укринформ со ссылкой на пресс- службу Аппарата Верховной Рады, об этом спикер сказал во время церемонии открытия Программы стажировки 2021 года.
«Это действительно полезно и будет помогать вам в любом случае – захотите после этого остаться на государственной службе, в частности в парламенте как сотрудники Аппарата или помощники народных депутатов, или выберете для себя другой путь. Это то, что позволит вам расширить свою базу знаний, создать свою будущую команду, с которой будете достигать новых успехов », – сказал Разумков, обращаясь к интернам.
Спикер уверен, что именно в таком возрасте и в таких институтах закладывается, в том числе, успешное будущее.
Председатель парламента поздравил интернов с началом Программы и отметил, что народные депутаты и аппарат Верховной Рады будут прилагать максимум усилий, чтобы стажировку прошли с наибольшей пользой.
«Надеюсь, что ограничения, связанные с COVID-19 эпидемиологическими мероприятиями, не помешают вам получить те правильные знания, которые, я уверен, помогут вам в будущем», – отметил Разумков.
Председатель ВР принял участие во вручении удостоверений участникам Программы стажировки 2021 года.
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Кроме того, Разумков рассказал, что ежегодно стажировку в аппарате парламента проходят около 50 интернов, а среди нынешних народных депутатов пятеро в свое время участвовали в этой же программе.
По результатам двух туров конкурсного отбора, к участию в программе-2021 отобрано 53 интерна, 50 – в структурные подразделения Аппарата Верховной Рады Украины, 2 – в Программу USAID РАДА, 1 – в общественную организацию «Лига интернов».
Выпускниками Программы уже стали примерно 1950 человек, около трети из которых продолжают свою деятельность в органах власти, работают в аналитических центрах и общественных организациях.
Фото: ВР
По материалам: Укринформ