Рада попросит Кабмин решить, как компенсировать людям потери за время локдауна

25.01.2021 12:00

Укринформ

Представители всех депутатских фракций и групп договорились обратиться в Кабинет Министров с просьбой в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать потери, которые граждане понесли за январь 2021 года в связи с повышением тарифов.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время заседания согласительного совета сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мне кажется, что Верховная Рада точно никогда не стояла, не стоит и не будет стоять в стороне от проблем людей. И несмотря на то, что уже сделано, я уверен – мы это проговаривали с представителями всех фракций и групп, только что проходило соответствующее совещание, и все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров Украины – в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать, возможно, субсидиями, все те потери, которые люди понесли и за январь месяц", – отметил Разумков.

Спикер подчеркнул, что для этого Верховная Рада готова в полном объеме подключиться – и через постановления, и через изменения в законодательство и государственный бюджет.

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"Я это услышал как предложение и как требование от всех депутатских фракций", – добавил Разумков.

Кроме того, он отметил, что сейчас украинское общество ждет оперативной реакции на эти события.

Как сообщал Укринформ, 13 января Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал совещание по вопросу тарифов на энергоносители для населения с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и руководителей фракций и групп ВР.

18 января Кабмин на внеочередном заседании установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр с 1 февраля 2021 года до конца завершения отопительного сезона или карантина. Также правительство установило предельный тариф на распределение газа – он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

По материалам: Укринформ