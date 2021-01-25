Лидеры государств поздравляют Зеленского с днем ​​рождения

25.01.2021 18:04

Укринформ

Президент Владимир Зеленский получил поздравления с днем ​​рождения от лидеров Китайской Народной Республики, Республики Корея, Словакии, Египта, Кыргызстана и первого президента Казахстана.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В частности, председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо, в котором выразил «искренние поздравления и лучшие пожелания».

«С момента вспышки пандемии COVID-19 Китай и Украина плечом к плечу сражаются с эпидемией, что полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям, готов вместе с вами работать над дальнейшим стимулированием двусторонних отношений и над достижением новых результатов нашего сотрудничества», – говорится в письме китайского лидера.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил Зеленского в Твиттере: «Желаю вам крепкого здоровья и счастья».

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Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова поздравила Президента Украины с днем ​​рождения письмом.

«Рада, что в прошлом году нам удалось встретиться в дружеской и конструктивной атмосфере, несмотря на нелегкую пандемическую ситуацию. Считаю это подтверждением не только замечательных отношений между нами, но и четким сигналом заинтересованности Словакии и Украины углублять взаимное сотрудничество в сферах, которые полезны для граждан обеих наших стран», – говорится в поздравлении.

Чапутова пожелала Зеленскому сил в достижении приоритетных задач на посту Президента Украины.

«Понимаю вашу твердую решимость закончить конфликт на Донбассе и продолжить процесс реформ и реализацию евроатлантических амбиций вашей страны. Поэтому хочу вас уверить, что в этих усилиях и в дальнейшем можете уверенно рассчитывать на поддержку Словацкой Республики и на мою лично», – подчеркнула руководитель Словакии.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси в своем поздравлении отметил: «Пользуясь возможностью, хочу выразить лучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлениях к процветанию, миру и стабильности вашей дружественной страны и людей».

Лидер Кыргызской Республики Талант Мамытов пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов на государственном посту.

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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также направил свои поздравления в письме.

«Ваша государственная деятельность, основанная на патриотизме и стремлении делать всё, что от вас зависит, на благо отечества, способствует росту благосостояния вашего народа, дальнейшему развитию Украины и укреплению её позиции на международной арене», – говорится в поздравлении Назарбаева.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Был шоуменом, актером, сценаристом, продюсером телеканала "Интер", художественным руководителем "Студии "Квартал 95".

21 апреля 2019 года избран шестым Президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей.

По материалам: Укринформ