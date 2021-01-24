Зимняя сессия ПАСЕ пройдет на следующей неделе в Страсбурге

24.01.2021 13:32

Укринформ

В Страсбурге 25-29 января пройдет зимняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, заседание из-за карантинных ограничений в условиях пандемии COVID-19 пройдет в «гибридном» формате.

Делегаты, при условии соблюдения строгих санитарных норм, могут физически присутствовать на заседаниях, дебатах и ​​голосованиях или же работать дистанционно. Это будет первая пленарная сессия ПАСЕ после января 2020 года. Все предыдущие были отменены из-за пандемии коронавируса.

По настоянию постоянной делегации Верховной Рады Украины в порядке дневной сессии включен вопрос нарушения Россией прав человека в оккупированном Крыму. Ассамблея проведет дебаты по этой проблематике без принятия резолюции.

Кроме этого, как заявил народный депутат Алексей Гончаренко, украинская делегация будет оспаривать полномочия российских парламентариев в ПАСЕ.

По срочной процедуре также пройдут дебаты об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального, об ухудшении ситуации в Беларуси, а также угрозах от крупных ИТ-компаний свободе слова.

Делегации РФ не удалось включить в обсуждение в Ассамблее вопрос о якобы «запрете русского языка и других языков национальных меньшинств» в Украине. В ПАСЕ не поддержали эту российскую инициативу для включения в повестку дня сессии.

Среди некоторых других вопросов Ассамблея обсудит и примет резолюции относительно этических, правовых и практических вопросов проведения вакцинации против COVID-19, а также о независимости судей в Польше и Молдове.

Ожидается, что в ПАСЕ обратятся и будут отвечать на вопросы делегатов генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас (как председательствующей в Комитете министров СЕ страны), а также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Делегаты выберут (или переизберут) новых заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря ПАСЕ, вице-президента Ассамблеи, судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии.

Украина выдвинула на пост вице-президента Ассамблеи народного депутата Александра Мережко, который с прошлого года уже занимает эту должность.

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Зимняя сессия состоится с соблюдением жестких санитарных мер. Все, кто намерен физически попасть на заседание, должны будут сдать экспресс-тест на коронавирус. Пункты тестирования будут развернуты перед дворцом «Европа» в Страсбурге. При отрицательном результате, который будет известен через 15 минут после забора биологического материала, людей будут пускать в помещение.

По материалам: Укринформ