Отважится ли Конституционный суд уничтожить еще и децентрализацию?

Аналитика

20.01.2021 14:50

Укринформ

Недавний разрушительный скандал вокруг решений КСУ заставляет беспокоиться за судьбу еще одной из ключевых реформ, которую снова обжаловали некоторые депутаты

К сожалению, опыт уже учит украинцев опасаться дальнейших решений Конституционного Суда. Орган, который должен состоять из самых авторитетных и самых ответственных в стране юристов, превратился в инструмент хаоса, некую касту фантастически высокооплачиваемых, но при этом неподвластных общему закону деятелей, которым под силу безнаказанно разрушить все что угодно. Чем и пользуются, в частности, в Верховной Раде определенные силы, чьи связи с Кремлем уже давно ни для кого не секрет.

От скандала вокруг отмены судьями КСУ ответственности за недостоверное декларирование Украину и ее партнеров трясло два месяца. И чуть ситуация нормализовалась, как тут – новые два представления. Теперь – о самой очевидной из действующих реформ – реформе децентрализации. Чего ждать нам теперь? Насколько опасен гипотетический вердикт КСУ по этим вопросам?

17 января постановлением коллегии судей Конституционного Суда открыто два конституционных производства по представлениям народных депутатов.

ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – от депутатов фракции ОПЗЖ (в полном составе) и десятка их внефракционных коллег (всего – 51 подпись), в котором обжалована конституционность положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад».

Основные аргументы / претензии:

Условия реформы ограничивают громады в праве на объединение;

Условие объединения территориальных громад в соответствии с перспективными планами формирования территорий громад противоречит идеологии добровольного объединения;

Областные советы отстраняются от участия в утверждении перспективных планов формирования территорий громад что является нарушением порядка местного самоуправления;

Обжалованные положения конфликтуют с Европейской Хартией местного самоуправления.

ВТОРОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – от депутатов из разных групп и фракций, среди которых, в частности, Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Алексей Гончаренко, Артур Герасимов, Владимир Вятрович, Сергей Шахов, Александр Сухов, Илья Кива, Григорий Суркис и другие (49 подписей), которые оспорили конституционность постановления Верховной Рады «Об образовании и ликвидации районов» (согласно закону, число районов уменьшилось с 490 до 136. – Ред).

Основные аргументы / претензии:

Обжалуемое постановление изменяет элементы территориального устройства, которые могут определяться исключительно законами;

Укрупнением районов Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку "важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы";

С принятием обжалованного постановления Верховная Рада также создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

Мы спросили у экспертов, что будет, если Суд удовлетворит упомянутые представления, каких последствий следует ожидать в конце концов, может это остановить (уничтожить) децентрализацию?

Отменить то они могут, но ничего не отменится



Игорь Рейтерович

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Укринформу заявил, что не удивится, если КСУ упомянутые представления удовлетворит. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время. И во многом позиция КСУ по этому вопросу будет нести не формально юридическую, а чисто политическую составляющую. «На сегодня КСУ в определенной степени оказался в патовой ситуации, – считает он. – Суд не может спокойно подойти к рассмотрению этого вопроса, поскольку любое решение будет трактоваться определенными силами как заведомо неправомерное. Однако если противостояние между Офисом Президента и КСУ продолжится…» Это очень нехорошо для государства, но политолог все же не исключает, что в «пику» действующей власти судьи КСУ могут принять соответствующие решения и отменить упомянутые акты.

«По логике, все эти представления должны были поступить в суд сразу. И КСУ должен их рассмотреть в максимально быстрые сроки. По факту имеем традиционные проволочки. И теперь в руках КСУ средство давления, прежде всего, на Офис Президента, на парламентское монобильшинство – утверждает Рейтерович. – Мол, будете нас давить – примем решение и откатим все реформы назад. А вам за это отвечать».

Но даже если КСУ удовлетворит представление, то, убеждает политолог, это не слишком сильно отбросит реформу децентрализации назад. «Абсолютно нет, потому что реформа происходила еще до того, как приняли решение о новых районах, в конце концов, она происходит и сейчас, после этого решения. Более того, у нас уже были похожи прецеденты, когда после решений КСУ находили быстро некий компромиссный вариант, как вот с декларированием, и ситуацию могли достаточно быстро нормализовать. Поэтому я бы не преувеличивал угрозу для децентрализации, – говорит Рейтерович. И тут же добавил, что решение о новой схеме разделения на районы и впрямь внесло определенный дисбаланс и хаос в процесс децентрализации, создало проблемы: «Прошло уже немного времени после принятия закона, состоялись местные выборы, но до сих пор нет понимания того, чем заниматься райсовету в новообразованных районах, каким будет процесс передачи имущества в объединенных тергромадах. Вот, например, громады передают музыкальный кружок, но не передают то помещение, в котором этот кружок работал. Непонятно и то, какая ситуация будет с префектом, и вообще с надзором органов местного самоуправления. Есть очень много проблем в бюджетной децентрализации».

Что касается представления ОПЗЖ, то политолог видит попытки воткнуть палку в колеса, заработать политические очки. Потому что есть определенная масса региональных элит, которым не по душе тот формат, который есть сейчас. «Так, как все было раньше, их устраивало намного больше. Почему? А потому что если не были определены правила игры, то в мутной водичке было легче рыбку ловить, – подчеркивает Рейтерович. – В ОПЗЖ играют на создание общего дисбаланса, хаоса в стране, они вбивают очередной клин между ВРУ и КСУ, а также подыгрывают части элит из восточных и южных регионов».

Эксперт: «ОПЗЖ отрабатывают заказ Кремля, чтобы просто разваливать все»



Игорь Колиушко

Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, проанализировав с коллегами представление об Постановлении ВРУ о районах заявил, что у них не возникло сомнений в его конституционности. «Ни одного аргумента стоящего в представлении не приведено. Не думаю, что угроза отмены кажется реальной», – убеждает эксперт ЦППР.

Упомянутое представление, по его словам, это откровенный предвыборный популизм, ведь его авторы обжаловали документ за два дня до местных выборов. «Подписанты представления хорошо понимали, что никакого шанса у них нет. Поэтому единственное объяснение – это была такая предвыборная технология. Поймите, подобные реформы всегда чувствительны. И эта популистская методология в политике, когда люди чего-то не знают или в чем-то разбираются – на этом как раз и играют», – утверждает эксперт.

Что касается представления ОПЗЖ, то ситуация там посложнее. Еще с начала реформы, рассказывает Колиушко, действительно возникала дискуссия о возможности, согласно Конституции, объединения не только сел, но и городов с селами, поселков с селами и т.д. «Возможно, авторы представления как раз на этом и будут строить логику возражений. Но, опять же, поскольку все эти вещи давным-давно законодательно закреплены… Думаю, ОПЗЖ отрабатывают заказ Кремля, чтобы просто разваливать все. Они целенаправленно ищут, где укусить, где найти какое-то несоответствие и пишут, и пишут представление за представлением о том, что все плохо и все неправильно. Иногда они находят более или менее логические аргументы, потому что, извините, но наш парламент также не отличается чистотой в отработке законопроектов и скрупулезным соблюдением Конституции. Но может ли КСУ признать Закон «О добровольном объединении территориальных громад» неконституционным? Не думаю. Даже если КСУ все-таки примет решение о неконституционности этих актов, то вряд ли это на что-то повлияет, потому что вернуть назад реформу – после ее принятия, проведения местных выборов – уже невозможно». А особенно сейчас – продолжает он – в ситуации, когда авторитет КСУ подорван. «Думаю, все это приведет только к тому, что ВРУ, возможно, повторно проголосует какие-то изменения в Закон или постановления, и все», – добавил Игорь Колиушко.

Скорее всего, ничего страшного не произойдет



Богдан Бондаренко

А вот что говорит эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко: «На сегодня КСУ заблокирован. И все процессы, которые продолжаются вокруг этого суда, не способствуют тому, чтобы судьи принимали какое-то решение. Но с другой стороны, это еще не значит, что этого не может произойти, условно, через какой-то год-полтора. В общем трудно что-то прогнозировать, но перспективы этого представления не слишком высоки».

Во-первых, Постановление – акт разового действия, которое уже выполнило свою функцию: ликвидированы старые «советские» районы и созданы на их основе новые. Во-вторых, местные выборы 25 октября состоялись на новой административно-территориальное основе, таким образом окончательно политически закрепив ее. В-третьих, началась процедура передачи имущества громадам. «И если решение о неконституционности этого постановления будет принята, то может возникнуть вопрос о том, как его выполнить? Не исключаю, что может получиться так, что это вообще невозможно», – считает Бондаренко.



Александр Солонтай

«Конституционный Суд может отменить документы, которые легли в основу административно-территориальной реформы, но это просто формальность, – убеждает эксперт по политике и местному самоуправлению Александр Солонтай. – Основные угрозы для децентрализации другие – финансовые, налоговые, секторальные».

Что касается позитива, то, говорит он, возможно, решение КСУ, если оно будет, поможет принципиально понять излишнесть районного уровня, как такового. «С 1991 по 2020 годы в Украине шел процесс выхода городов, населенных пунктов, территорий из состава районов, а в 2020 году Верховная Рада развернулась в противоположную сторону и сделала существенную ошибку, а именно: включила в состав районов все громады, кроме Киева и Севастополя», – резюмировал Александр Солонтай.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ