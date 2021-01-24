На совещании у Разумкова главы фракций обсудят кнопкодавство – депутат

24.01.2021 17:51

Укринформ

В понедельник, 25 января, главы депутатских фракций в Верховной Раде на совещании у Председателя ВР Дмитрия Разумкова обсудят проблему кнопкодавства в парламенте.

Об этом в Телеграме написал народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, передает Укринформ.

«Первая пленарная неделя 2021 года начнётся традиционно с совещания у Разумкова глав фракций. В 10:15 соберёмся. Тема – кнопкодавство, и какие меры были предприняты для его избежания в будущем», – говорится в сообщении.

Депутат добавил: «может наконец-то, через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто же этот загадочный человек, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде».

Как сообщал Укринформ, Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки по заявлению заместителя председателя партии "Голос" Инны Совсун.

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17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Соответствующее постановление поддержали 226 народных депутатов.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Шкарлета, был Григорий Суркис, который в тот момент отсутствовал в Верховной Раде.

18 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР с просьбой изучить ситуацию относительно возможного неперсонального голосования за назначение Шкарлета.

Шкарлет с 25 июня исполнял обязанности министра образования и науки.

По материалам: Укринформ