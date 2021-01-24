30-летие Крымской Автономии в составе Украины: глупостей не выдумывайте, рашисты

Аналитика

20.01.2021 11:00

Укринформ

Референдум 20 января 1991 года был победой демократии и остается неопровержимым аргументом в пользу того, что Крым – это Украина

Эта дата – 20 января 1991 года – действительно недооценена: в Крыму, в Украине, во всем мире. К сожалению, дельцам от политики в собственных интересах удалось и здесь обеспечить себе сиюминутную политическую, но исторически бессмысленную и вредную выгоду. Впрочем, переоценить значение реального волеизъявления крымчан в 1991-м – нельзя, наоборот – надо еще раз посмотреть на те дни и недели и, наконец, расставить акценты.

Сначала – разберемся со «штампами»…

Что мы слышим последние годы о дате – 20 января 1991 года?



Для крымских татар это был несправедливый референдум…

Есть такое мнение, популярное среди части тех граждан, которые уехали из Крыма после 2014 года, и транслируемое, в том числе, от имени Меджлиса крымскотатарского народа, что референдум был несправедливым. Во-первых, не была предоставлена ​​возможность проголосовать большинству крымских татар, тогда еще находившихся в местах депортации или не имевших необходимых документов в Крыму. Во-вторых, вопрос в бюллетене не учитывал мнение крымских татар и украинских национал-демократов о будущем Крыма. В результате автономия, по мнению сторонников такой трактовки, оказалась источником сепаратизма, по сути – это как бы была «русская автономия», и это – был шаг в сторону России, где Крым де-факто и оказался в 2014-м в результате военной спецоперации.

Есть еще одно мнение, оно популярно в среде оккупационной власти в Крыму и российского политического истеблишмента, мол, якобы, референдум 20 января 1991-го и предусматривал уже тогда автономию «в составе России», т.е., крымчан – «обманули», но «героические лидеры» пророссийских движений все делали для того, чтобы выполнить «искаженную волю народа». И это не что иное, как попытка использовать референдум 20 января 1991 г. как оправдание оккупации Крыма Россией в 2014-м.



…для приверженцев СССР – возвращение в детство

Так в чем же прячется тот самый «черт», который на самом деле разрушает обе версии? Предупредим сразу – это непростой и не очень удобный разговор для всех – украинской и российской политических элит и самих крымчан. Но его провести никогда не поздно.

… и наведем порядок с фактами

Во-первых, всем надо помнить, что референдум проходил в январе 1991 года, то есть еще в составе СССР, а если говорить точнее – в советской политической и юридической системе. Плохой, тоталитарной (хотя к тому времени уже изрядно расшатанной), но – единственной, которая была тогда одновременно легитимной и реально существующей. Более того, идея референдума о восстановлении Крымской автономии была выношена именно в кругу коммунистических вождей тогдашнего Крыма – его «отцами» были бывшие и действующие на тот момент секретари Крымского обкома партии из «махровой» коммунистической номенклатуры: Николай Багров (на момент подготовки и проведения референдума – председатель Крымского облсовета, условно говоря – лидер «демократического крыла»), первый секретарь обкома КПУ Леонид Грач (окажется в дни августовского путча 1991-го ортодоксом и открыто поддержит ГКЧП), их заместители – Георгий Капшук (он возглавит «избирком» референдума ) и Александр Форманчук – секретарь-идеолог. Вот эти люди (Багров умер в 2015-м) сегодня и должны быть главными спикерами вместе с руководителем тогдашней УССР Леонидом Кравчуком и президентом СССР Михаилом Горбачевым.



Времени и правда оставалось мало

Идем дальше. В чем была мотивация коммунистических бонз Крыма? Зачем восстанавливать автономию, которая существовала в 1921-1945 годах и была ликвидирована Сталиным после депортации в 1944-м крымских народов? Конечно, коммунисты-секретари хотели возглавить процесс, не хотели терять власть и влияние и стремились обеспечить гарантии. Но параллельно это была еще и возможность сделать процесс возвращения главного репрессированного народа – крымских татар – менее болезненным, чтобы новые жители региона лучше интегрировались в новые реалии. А еще – этим подчеркивались особенности истории региона, наличие в нем определенных государственных традиций. Да, в советской трактовке – еще «с ленинских времен», но, простите, какая еще в то время была возможна?

Вспомним: вокруг Крыма было, скажем откровенно, уже горячо. Уже полыхал Карабах, только что Баку и Ереван и другие города Азербайджана и Армении узнали, что такое этнические чистки. Уже стал горячим конфликт между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Все уже дышало войной и в Приднестровье, а генерал Джохар Дудаев уже становился на путь выхода Чечни из состава РСФСР. Вот на таком фоне – что лучше: допустить обострение или пойти проголосовать? А оставить все, как есть, в новых условиях – было очень опасно, особенно на фоне отсутствия знания реальной истории Второй мировой войны, проблемы депортации, отсутствия понимания боли одних и обиды других. Кажется, ответ очевиден – бюллетень (когда референдум законный – конечно, мы не о 2014-м) всегда лучше пулеметных очередей. Поэтому мотивацию и исторический момент организаторы схватили верно.

О том, что не все проголосовали. Да, конечно, это не демократично, но – это же «советская демократия», тем более вообще первое проявление ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ в тоталитарном государстве. Он не мог быть идеальным или даже оптимальным. Он был таким, каким был. Вернемся к цифрам: по официальной информации, поддержали восстановление автономии 93,26%, против были 5,64%, явка составила 81,37%. О технологиях фальсификаций тогда знали примерно, и хотя были еще живы в памяти сталинские слова про «важно, как подсчитали», общественное внимание и сама атмосфера «перестройки» делали невозможными фальсификации. Кстати, никто ведь не ставит под сомнение результаты референдума 1 декабря 1991-го? Или 17 марта того же 1991-го?

А теперь давайте откровенно о цифрах: представим (хотя это и антиисторично), что всем дали возможность проголосовать. В местах депортации количество депортированных крымских татар составило бы не более 10% общего количества всех голосующих в Крыму – это ли повлияло бы серьезно на конечный результат? Зайдем и с другой стороны: депортированным не нравилась формулировка вопроса в бюллетене, они рассматривали территорию Крыма как национальную территорию. Но на референдуме 20 января 1991 года говорилось о восстановлении Крымской автономии – а она в 1921-1945 годах НЕ БЫЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ. Хотите знать больше об этом – читайте советские документы 20-х годов прошлого века, если коротко – никакая национальная автономия не была тогда создана в Крыму из-за отсутствия явного этнического большинства в регионе – ни русской (около 50% населения), ни крымскотатарской (около 25%).

И еще вопрос – а могли ли депортированные повлиять на формулировку в бюллетене или чтобы там были хотя бы два вопроса? Ну, например о национальной автономии? Ответ: нет. Потому что национальное движение крымских татар тогда не имело юридического статуса, и снова вернемся к цифрам и ответим трезво – это на что-то как-то заметно повлияло бы?



Оккупантам нужно “исторически” оправдать свое преступление

Во-вторых, давайте разберемся с «первым шагом к России». Почему о нем стали упорно говорить только после оккупации 2014 года. Это понятно: оккупантам надо «исторически» оправдать свое преступление. Вот поэтому все эти говоруны-«историки» – Путин, Аксенов, Константинов, Цеков… Они, мол, только и мечтали о «России-матушке», а кто-то коварный их обманул и кинул.

Кто же «обманул» и «кинул» крымчан? А будто депутаты Верховного Совета УССР, которые быстро признали результата референдума и 12 февраля 1991 приняли специальный Закон УССР о восстановлении крымской автономной республики (КрАРСР) и позже внесли все необходимые изменения в Конституцию УССР. И как же, например, поступил тогда в Верховном Совете УССР в то время народный депутат СССР от Крыма, а ныне – фейковый «сенатор РФ» Сергей Цеков, тот кто больше всех болтает о «первом шаге к России» 20 января 1991 года? Он что, 12 февраля 1991 года говорил что-то о России с трибуны в Киеве и желании присоединиться к ней? Может он голосовал «против» восстановления автономии в составе УССР? Да нет, голосовал он «за», ведь это была воля его избирателей из Крыма.

Может Николай Багров, который тогда на трибуне Верховной Рады УССР лоббировал изо всех сил закон о восстановлении автономии – тоже думал о России? Но где свидетельства? Ну, хоть какой-то документ покажите тогда, чтобы удостоверял это? И после того – все годы у власти, до 1994 года Багров был именно чиновником независимого государства Украина и ни разу не ставил это под сомнение.

Да и вообще, а эта вся так называемая «крымская элита», которая теперь рвет рубаху «за Россию» – действительно за нее боролась? Тот же Цеков, или отец и сын Бахаревы, или покойный экс-журналист и комсомолец Иоффе боролись – занимая вице-спикерские должности именно в украинском Верховном совете Крыма в разные годы, или их друзья поменьше – на других должностях на украинском государственной службе? Они, клянясь Украины как госслужащие, думали – о России? Да нет, о своем кармане, материальных благах в виде земельных участков и немалой пенсии украинского госслужащего. Вся эта их служба Украины в 90-х «нулевых» годах – это и есть доказательство их беспринципности и готовности присягать кому угодно. Или будущий «спикер» Константинов хотел в Россию, получая из рук разных президентов Украины ордена “За заслуги” всех трех степеней? Да бросьте – не нужна тогда была им всем и Россия, они, ненавидя Украину, прекрасно при ней зарабатывали. А деятели вроде Константинова – не просто зарабатывали, а становились долларовыми мультимиллионерами.

Поэтому и с «первым шагом к России» как-то не очень складывается. А что же произошло?

Сохранили мир и сделали все по закону

Несколько слов о формулировке вопроса в бюллетене: да, он достаточно запутанным. Да, там нет упоминания об УССР или Украине, но – а под чьим наблюдением и в составе какой «советской республики» проходил референдум? Что, крымские областные партийные чиновники делали что-то без согласования с Киевом? Да нет.



Сейчас любят говорить об этой формулировке

Опять-таки, любят говорить об этой формулировке «как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора». Якобы это указывает на выход Крыма из состава УССР – но каким образом? Опять же – где любой документ, на это указывает, кроме чьего-то «желание»? А что касается «субъекта» и «участника Союзного договора» – так ответ на поверхности: на лето 1991 году было запланировано подписание нового Союзного договора, который должен был пересмотреть отношения между общесоветским центром и республиками, в том числе – автономиями. Но это должно было произойти – и НЕ ПРОИЗОШЛО – потому что в августе 1991 года проект подписания нового Союзного договора с новыми правами ее участников был сорван ГКЧП. А дальше – а дальше наступила новая политическая реальность, в которой 24 августа 1991 появилась независимая Украина.

Итак, еще раз: крымчане проголосовали за восстановление автономии, а власть УССР это признала и ввела решения крымчан в действие. Кстати, если выбор крымчан был другим – где была центральная власть СССР, РСФСР – почему они не протестовали, не требовали отменить решение Верховного Совета УССР? Где логика? А эти все байки о нетрезвом Ельцине или нерешительном Горбачеве – ну, это же байки, а вот «документик» бы о том, что хоть кто-то из государственной элиты тогдашнего СССР или советской еще России не признавал официально факта, что Крымская автономия – именно в составе Украины? Ну? Кстати, если крымчане считали решение об автономии в составе УССР не соответствующим их голосованию 20 января – то где факты о митингах или акциях протеста в феврале-марте-апреле 1991-го? Как-то не замечены.

Подведем черту. 20 января состоялся акт демократии – людям дали право, и они им воспользовались в конкретных условиях и обстоятельствах, а народные избранники из Крыма и других регионов УССР это утвердили. А после еще одного референдума – 1 декабря 1991 года – мир признал Украину именно в границах с Крымской автономией. Кстати, что Крым, что Севастополь тогда тоже проголосовали за независимость – 54 и 57% соответственно.

Да, украинская элита сделала после этого много ошибок по Крыму: смотрела сквозь пальцы на сепаратистские движения, хотя и смогла обуздать их к середине 90-х, а потом – слишком успокоилась дерибаном земли и имущества на паях с теми же крымскими чиновниками и московскими друзьями, а в нулевых – слишком увлеклась «смотрящими» в Крыму, в основном, с некрымской пропиской.

И еще, к сожалению, центральная власть в Киеве не искала стратегического варианта развития Крыма – все делалось на скорую руку, на «авось» – хотя на рубеже веков была очень хорошая политическая возможность мирно и спокойно окончательно «украинизировать» Крым в общественно-политической контексте. Кстати, если бы автономия сохранила экономические преференции – то вряд ли 2014 год стал бы возможен вообще. Власть в Киеве не обращала внимания еще вот на что: наличие откровенно антиукраинских СМИ, на неудовлетворительную работу спецслужб (при их абсолютно нищенском существовании, впрочем), на беспринципность местной «элиты». Это, конечно, все было – и об этом надо говорить и сейчас, чтобы видеть истоки оккупации 2014 года.

Но 20 января 1991 года – это начало отсчета существования Крыма в демократической Украине. И сегодня – в тридцатую годовщину этого события – надо повторить не только эти слова, но и то, что Крым – это Украина. Именно таким был выбор крымчан, тогда – в 1991-м, и его никто не отменял.

Виктор Чопа, Киев

По материалам: Укринформ