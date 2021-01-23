Зеленский поговорил с новоизбранным главой ХДС Германии

22.01.2021 19:38

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным председателем партии "Христианско-демократический союз" Германии Армином Лашетом.

Об этом Зеленский написал в Твиттере.

"Рад первым поздравить Армина Лашета после подтверждения результатов выборов. Для Украины важно знать, что мы можем полагаться на преемственность политики, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе. Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство", – отметил Зеленский.

Радий першим привітати @ArminLaschet після підтвердження результатів виборів. Для 🇺🇦 важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики 🇩🇪, особливо в питанні досягнення миру на #Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2021

Как сообщал Укринформ, съезд Христианско-демократического союза Германии в субботу, 16 января, завершился избранием Армина Лашета новым председателем партии.

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Во втором туре голосования Лашет набрал 521 голос, опередив бывшего главу фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридриха Мерца, которого поддержали 466 делегатов.

Голосование проходило во время онлайн-съезда политической силы, поэтому его результаты должны были еще быть формально утверждены после получения присланных по почте бюллетеней. Результаты "почтового голосования" объявили 22 января. Согласно им Лашет получил более 83,35% голосов.

По материалам: Укринформ