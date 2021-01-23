Зеленский обсудил с новым лидером немецкого ХДС евроинтеграцию, реформы и Донбасс

22.01.2021 20:56

Укринформ

Президент Владимир Зеленский пригласил новоизбранного председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета посетить Украину.

Как передает Укринформ, об этом Зеленский сказал во время телефонного разговора с главой ХДС, сообщает официальный сайт Президента.

Новый лидер ХДС подчеркнул, что Украина может рассчитывать на преемственность политики Германии. Со своей стороны Владимир Зеленский выразил искреннюю благодарность за это и подчеркнул, что это очень важно для украинцев, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе.

«Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре по итогам предстоящих выборов в Бундестаг эта традиция будет продолжена», – отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский поздравил Лашета с избранием председателем ХДС Германии

Собеседники также обсудили возможность закрепления в будущем коалиционном соглашении европейской перспективы Украины.

«Надеемся также, что формулировка о поддержке Украины и ее евроинтеграционного курса будут иметь еще более амбициозный характер, включая закрепление европейской перспективы Украины», – сказал Зеленский.

Зеленский и Лашет также договорились развивать потенциал сотрудничества между Украиной и федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия.

Читайте также: Армин Лашет. Консервативный выбор немецких консерваторов

«Северный Рейн-Вестфалия – самая мощная в экономическом плане федеральная земля Германии. Поэтому особенно рад активному развитию сотрудничества между Украиной и возглавляемой вами федеральной землей», – отметил Президент.

Лашет во время разговора также выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек при пожаре в Харькове.

Читайте также: Зеленский обсудил с Меркель поставки сертифицированной COVID-вакцины

Как сообщал Укринформ, 16 января ХДС избрала нового лидера. Им стал Армин Лашет, получивший во втором туре 521 голос. Ближайший конкурент Фридрих Мерц получил 466 голосов. Предыдущим лидером партии, как известно, была многолетний канцлер Германии Ангела Меркель.

По материалам: Укринформ