Украина защищает свое единство от российской агрессии – МИД
Украина защищает свое единство от российской агрессии – МИД
22.01.2021 15:31
Укринформ
Соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности, которую Украина защищает от российской агрессии.
Как сообщает Укринформ, об этом говорится в комментарии МИД ко Дню Соборности Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Акт объединения 22 января 1919 года определил дальнейшее становление украинской политической нации и стал свидетельством воли украинцев к самоопределению и консолидации.
«Сегодня, как и тогда, соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности. Именно эти ценности Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии. Консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над общим врагом и восстановления территориальной целостности», – отмечается в комментарии.
Читайте также: Посольство США в День Соборности Украины напомнило России о Донбассе и Крыме
В МИД также акцентировали, что одним из приоритетов ведомства было и остается объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом, ведь #РазомСильніші.
Как сообщалось, в Украине 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, ежегодно отмечается День Соборности.
Читайте также: «Хватит разделений»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
Этот праздник официально учрежден в 1999 году, учитывая его большое политическое и историческое значение.
По материалам: Укринформ