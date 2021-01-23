Украина защищает свое единство от российской агрессии – МИД

22.01.2021 15:31

Укринформ

Соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности, которую Украина защищает от российской агрессии.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в комментарии МИД ко Дню Соборности Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Акт объединения 22 января 1919 года определил дальнейшее становление украинской политической нации и стал свидетельством воли украинцев к самоопределению и консолидации.

«Сегодня, как и тогда, соборность и единство украинцев остаются фундаментальной ценностью украинской государственности. Именно эти ценности Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии. Консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над общим врагом и восстановления территориальной целостности», – отмечается в комментарии.

Читайте также: Посольство США в День Соборности Украины напомнило России о Донбассе и Крыме

В МИД также акцентировали, что одним из приоритетов ведомства было и остается объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом, ведь #РазомСильніші.

Как сообщалось, в Украине 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, ежегодно отмечается День Соборности.

Читайте также: «Хватит разделений»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Этот праздник официально учрежден в 1999 году, учитывая его большое политическое и историческое значение.

По материалам: Укринформ