В законопроекте о госполитике переходного периода не будет слова «коллаборант» – Резников

В законопроекте о госполитике переходного периода не будет слова «коллаборант» – Резников

22.01.2021 19:06

Укринформ

В проекте закона о государственной политике переходного периода нет такого понятия как "коллаборант". Это было сознательным решением разработчиков проекта, поскольку этот термин имеет спорное значение.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с журналистами, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы для себя приняли решение отказаться от слова "коллаборант". Я сам применял его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять закон о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, и исторический в том числе, то мы вышли на то, что коллаборация имеет достаточно спорное значение и весьма негативную коннотацию по отношению ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные несчастные люди, заложники", – отметил Резников.

По его мнению, это очень рискованная тема, ведь в Крыму и на оккупированном Донбассе проживают миллионы граждан, которые могут попасть под определение "коллаборант", поэтому от такой терминологии решили отказаться.

В то же время Резников считает целесообразным определять градацию относительно уровня сотрудничества с оккупационным режимом. Это позволит защитить тех, кто стал заложником оккупации.

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Кроме того, министр надеется, что принятие законодательства относительно государственной политики переходного периода и признание России страной-агрессором позволит в будущем ставить вопрос о возмещении украинским гражданам, пострадавшим от оккупации.

"Почему мы говорим о России как государстве-агрессоре? Для того, чтобы потом наши потомки имели возможность предъявлять претензии к ним – как государство, коммунальные структуры и частные лица", – пояснил Резников.

Как сообщал Укринформ, 11 января 2021 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало для ознакомления текст проекта закона «О государственной политике переходного периода» и призвало присылать свои замечания и предложения.

Ознакомиться с направленным экспертной и научной среде драфтом проекта закона можно по ссылке. Кроме того, желающие могут направить свои рекомендации до 29 января 2021 года на адрес электронной почты: chumak@kmu.gov.ua.

После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду согласно регламенту и процедуре и обнародован отдельно с учетом предложений.

В конце декабря 2020 Минреинтеграции завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода».

Проект закона, в частности, предусматривает:

унификацию подходов относительно временно оккупированных территорий (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;

инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ВОТ;

введение элементов переходного правосудия;

определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях;

решение вопроса подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированных территориях;

установление института конвалидации правовых действий, которые были совершены на ВОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетентностей и образовательных квалификаций;

формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления;

закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные администрации РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, устойчивый мир, территории приоритетного развития и т.п. Кроме этого, предлагается принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Российской Федерацией.

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Законопроект, среди прочего, определяет общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.

Фото: Громадское

По материалам: Укринформ