Тупицкий подал в суд на Управление госохраны

23.01.2021 14:02

Укринформ

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подал в Окружной административный суд города Киева на Управление государственной охраны.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на портал Судебной власти, соответствующие документы от Тупицкого поступили 19 января 2021.

«Ответчик (Должник): Управление государственной охраны Украины, Истец (Заявитель): Тупицкий Александр Николаевич, 3-е лицо: Государственное бюро расследований», – говорится на сайте.

По делу не назначен состав суда. Его будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.

Предмет иска – "запрещение совершать действия".

Как сообщал Укринформ, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ.

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По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение глава государства принял «после получения и изучения специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса Генерального прокурора».

Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

5 января судьи Конституционного суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление, в котором акцентировали внимание на недопустимости несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

19 января, в КС сообщили, что работники УГО без уведомления о причинах в очередной раз не допустили председателя КС Тупицкого в здание суда и рабочий кабинет.

Тупицкий считает недопуск его в суд "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного суда Украины, препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного суда Украины в целом".

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В КС отметили, что хотя Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, в то же время административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

В то же время в ГБР заявили, что Тупицкий имеет статус подозреваемого, но "имитирует, что не получил подозрение и посещает рабочее место, нарушая закон".

В ответ Тупицкий обнародовал заявление, в котором говорится, что он не считает себя уведомлённым о подозрении.

Он призвал генпрокурора Ирину Венедиктову – при наличии оснований – законным способом вручить ему подозрение, а также обратиться к главе государства об отмене указа о его отстранении.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий 19 января написал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просит повлиять на Управление госохраны с тем, чтобы оно разблокировало работу суда.

По материалам: Укринформ