Стефанчук надеется, что Рада поддержит сокращение депутатов до 300

22.01.2021 14:49

Укринформ

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук надеется, что Верховная Рада в 2021 году поддержит во втором чтении и в целом изменения в Конституцию относительно сокращения количества народных депутатов с 450 до 300.

Как передает Укринформ, об этом он сказал, представляя план законопроектных работ парламента на 2021 год в видеообращении на Телеграм-канале партии «Слуга народа».

«Это обещали практически все политические партии и очень надеюсь, что оно найдет поддержку», – отметил первый вице-спикер.

По словам Стефанчука, парламентарии в 2021 году намерены рассмотреть изменения в Конституцию относительно децентрализации. Он подтвердил, что депутаты в ближайшее время рассмотрят законопроект о народовластии и добавил, что после его принятия будет зарегистрирован законопроект о местном референдуме.

Кроме этого, в повестке дня могут появиться пакеты законопроектов относительно реинтеграции временно оккупированных территорий и евроинтеграционных инициатив.

Также в 2021 году, по словам первого вице-спикера, парламентарии продолжат реформу судоустройства и правоохранительных органов. Речь идет о «перезапуске Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, введении мировых судей».

Стефанчук подтвердил, что в 2021 году планируется рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе.

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Как известно, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно сокращения количества народных депутатов с 450 до 300. Для одобрения инициативы нужна поддержка не менее 300 депутатов.

По материалам: Укринформ