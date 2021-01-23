Послы стран G7 ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП

22.01.2021 16:33

Укринформ

Послы стран «Большой семерки» в ходе диалога с Офисом генерального прокурора Украины заявили, что ожидают прозрачного отбора нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в Твиттере британского председательства в группе послов G7 в Украине.

«Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с Офисом Генпрокурора Украины. Они отметили прогресс в реформировании Офиса Генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости антикоррупционных учреждений», – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 20 января Комиссия по отбору главы САП объявила о начале отбора кандидатов на занятие трех вакантных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В рамках конкурса состоится отбор кандидатов на должности руководителя и заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и руководителя отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также на заседании 20 января Комиссия приняла порядок проведения конкурса и методологию оценки кандидатов.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что отбор кандидатов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закончится весной 2021 года, и уже до лета конкурсная комиссия должна представить результаты своей работы.

Должность руководителя САП остается вакантной после увольнения в августе 2020 года Назара Холодницкого.

По материалам: Укринформ