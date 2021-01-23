Почему возвращение Навального в Россию так важно для Украины

21.01.2021 11:00

Укринформ

Надо сейчас забыть про «Крым-не-бутерброд» – и реально помочь россиянам снести Путина. Это наша собственная – очевидная заинтересованность

Алексей Навальный – только вернулся в Россию – уже упрятан на 30 суток за решетку. Причина – смехотворная: пересмотр условного срока по одному из сфабрикованных дел против него на реальный. И только там Навальному светит пять лет в колонии. То есть это – гарантированный пропуск президентских выборов 2024 года, когда Путин может снова пойти на какой-там свой уже срок, и парламентских 2021-го. Впрочем, господин Навальный и так не имеет права в них участвовать из-за условных сроков. Но его отравления в августе и все, что произошло после с разоблачением его реальных отравителей, превратило Навального в крупную политическую фигуру международного масштаба. И Украине из этого прагматическая выгода, которой не воспользоваться – будет пещерной глупостью. Разберем по пунктам.

Пункт первый: Россия – не пустое место

Есть такая у нас мысль, кочующая по блогосфере, что Россия – это дикий медвежий край, говорить там с кем-то не имеет смысла, Мордор – ну и все такое во многих вариациях. Что договариваться там не с кем – нечего и стараться, что нужна стена навсегда и т. п.



Есть мнение, что в Мордоре не с кем говорить

Выглядит это заманчиво: вот мы такие европейцы уже, а там – немытые мокшане, насквозь пропитанные пропагандой. Вот как-то пишущие такое в соцсетях и на различных сайтах, забывают, что такое долгое пребывание личности в идеологической обработке, в тисках информационного вакуума, в условиях пропагандистской истерики, да еще и на фоне экономического роста благодаря дорогим нефти и газу. А именно так было в России с начала нулевых и практически до тех пор, когда стали очевидны экономические проблемы после введения санкций. Много ли в таких условиях вырастет оппозиционеров или людей нонконформистского направления? Ну, немного. Это же не Украина, где и оппозиция всегда была, причем разная, и СМИ делились на провластные и оппозиционные, или вообще – независимые. То есть, обвинять россиян, что они так долго были лояльными режиму – это просто эмоции.

С 2014 года, вполне обоснованно, в Украине воцарились ненависть и недружелюбие к России. Оккупация Крыма и Донбасса, война на Востоке – это нельзя и не надо прощать именно России, ее руководству и тем 86% россиян, которые бесновались по случаю войны против Украины. Но постепенно у нас такая идеологема возникла – Россию вообще не замечать, будто вот нет ее и точка – и все, что там происходит, должно быть Украине и украинцам безразлично, пусть вообще та Россия развалится поскорее. Но – не разваливается, более того – что при Порошенко, что при Зеленском – торговля с государством-агрессором не прекращается. То есть, что-то здесь как-то не так? Или мы что-то пропустили?

Под разговоры о стене и игнорировании России нельзя забывать, что в плену у последней – наши граждане и территории. Когда почитаешь некоторых активистов ФБ, то может сложиться впечатление, что для них мифическая «настоящая украинская Украина» куда важнее Украины, которая есть, и которая признана миром.

Если в Украине трезвомыслящие государственники, то они точно должны понимать, что ждать чуда, что Россия сама уйдет и отстанет, тщетно. Как бесполезно говорить в среднесрочной перспективе о военном варианте возвращения наших территорий. И пока Крым и часть Донбасса оккупированы – все, что происходит в России, для нас важно принципиально.

Пункт второй: Навальный – не пустое место



Навальный сумел навязать себя российскому режиму как реального оппонента

Есть еще один интересный момент: много у нас появилось «экспертов» и «специалистов», которые либо в современной России не бывали очень давно, или вообще не бывали (вы, наверное, знает нескольких таких фейсбучных деятелей лично), но – рассуждать о России и ее политике это им не мешает. Вот именно это снова и ярко проявилось в истории с Навальным. Мол, и кто он такой, и что он может, и какой реальный вред он наносит режиму Путина? Это уж не говоря о лишенной, если разобраться, любого смысла фразе про «Крым-бутерброд»…

Конечно, в России почти что нет публичной политики. Но именно Навальный смог навязать себя российскому режиму в качестве реального оппонента.

Судите сами по цифрам: в 2020 году о его существовании знали 78% россиян, 20% – одобряют деятельность (в 2019-м таких было лишь 9%), популярен Навальный в основном среди молодежи – 30% избирателей в возрасте до 24 лет ему симпатизируют, еще 25% – в возрасте до 40 лет. Да, у него при этом высокий антирейтинг – 50% его деятельность не одобряют (все данные – «Левада-центр», опросы октября-2020). Но будем откровенны – никогда бы за возвращением «пустого места» не наблюдали бы одновременно 550 тысяч человек в воскресенье, 17 января – а этот рекорд был зафиксирован YouTube.

Подытожим: в условиях открытой диктатуры Путина есть политик, который привлекает к себе внимание почти каждого пятого избирателя, причем – в основном молодого избирателя. В условиях диктатуры это мало? Это ничего не значит?

А ну-ка вспомним наши примеры, из украинского политического прошлого. Ну вот, например в декабре 2002-го, когда глава Администрации президента Кучмы господин Медведчук говорит крылатую фразу: «Власть сейчас сильна как никогда». А потом – он же – летом 2004-го заявляет – «Ющенко никогда не станет президентом Украины». Ющенко, кстати, тогда был лидером оппозиции, его стартовый рейтинг был тоже где-то около 20%, не больше. И где был господин Медведчук со своей убежденностью через полгода? Ну, конечно, это были украинские 20%, а здесь – российские. И все же.

Декабрь 2013 – обратный отсчет для режима Януковича уже пошел…

Или – опять украинская история 2011 года: президент – на тот момент Янукович – сажает лидера оппозиции Тимошенко в тюрьму. Она могла уехать заграницу, но – принципиально села. Чем и начала обратный отсчет времени президентства Януковича, закончившийся на Евромайдане в феврале 2014-го. Но – ни Тимошенко, ни Янукович, ни будущие лидеры Евромайдана не представляли как быстро все может измениться.

К чему мы все это? А к тому, что это возвращение Навального с трагифарсом изменения аэропорту прибытия (и практического паралича всех полетов над Москвой. – Авт.), Всем очевидна роль ФСБ в отравлении, все эти «уголовные дела» против Навального – это все свидетельства начала конца российского политического режима. То есть, Путин и компания перешли границу, за которой – разрыв с Западом в принципе – очень вероятно окончательное прекращение таких проектов как «Северный поток-2», новые санкции, вплоть до повторения рейгановского сценария экономического удушения СССР. И сделано это будет при активном участии именно Навального. Нет, далеко не факт, что именно Навальный – это новый будущий президент России. Но его личная роль в расшатывании путинизма – несомненна.



Борис Немцов, Григорий Явлинский, Алексей Навальный

Это расшатывание и крах режима не может быть одномоментным – это дело нескольких, если не многих лет – но процесс пошел и уже пошел необратимо. Как сказал когда-то лидер крупнейшей либеральной российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский о смене политического режима в России: «Может ли сложиться так, что у нас не получится? – Может. Но свою часть работы мы должны выполнить». Навальный или станет символом, но не получит желаемой власти (как Юлия Тимошенко в 2014-м), или лидером смены власти в России – и тогда уже перед ним предстанут очень серьезные вызовы. Сегодня другой консолидирующей фигуры у российского протеста нет, и даже из-за решетки свою миссию он выполнит – это уже доказано его политической биографией. А «и.о.» главной фигуры протеста имеет все резоны принять госпожа Юлия – жена Алексея Навального. Ну, аналогии – что украинские, что белорусские – хромают, но все же …

Пункт третий: Что важно именно для Украины в этой всей истории?

А что же нам до этой российской истории? А нам – внимательно наблюдать и помогать россиянам в борьбе против Путина и его режима. Своими скажем так, «шинами»: идеями, мыслями, технологиями, формами протеста, опытом борьбы. Зачем?

А потому что – мы помним и никогда не откажемся от Крыма и Донбасса и наших граждан в фактическом плену. А их возвращение реально возможно только после или ухода Путина от власти, либо – его свержения.



Вспомните те слова про обмен ядерными ударами

Почему лично Путин? А потому, что Крым, как и война на Донбассе – это его личная шизофрения и идея-фикс занять место «собирателя земель русских» в учебнике истории. Он сам никогда не откажется от этого добровольно, даже если весь мир прекратит покупать нефть и газ у России. Не верите? – а вспомните его же слова о том, что будет в случае обмена ядерными атаками: мол, мы с вами – в рай, а они все просто сдохнут. Для него все, что произошло после 2014-го – это глубоко личная история о собственном величии. И без устранения его лично из власти – действительно, все разговоры с Россией тщетны.

А вот говорить с преемниками Путина – а кто это будет, полная загадка – Навальный, тот же Медведев – существуют и такие прогнозы-предположения. (Кстати, представьте себе, что в 2014-м президент РФ – Медведев, а не Путин. И Путин – не всесилен глава правительства. Похоже, ситуация бы развивалась не так, потому как ни крути, Медведев не гебист, он вообще из другого поколения ), или какой-то неизвестный нам пока персонаж – все эти люди не связаны с войной против Украины лично. Более того – эта война мешает, не только им, но и всей российской элите, страдающей под санкциями. И поэтому разговор с такими преемниками будет уже совсем другой и вестись он будет в другом тоне. Особенно, если сейчас, в результате посадки Навального, санкции будут ужесточены. Россия после Путина будет еще слабее априори. И этим Украине нужно прагматично воспользоваться.

Виктор Чопа, Киев

По материалам: Укринформ