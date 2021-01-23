Политика

Кто больше выступал в Раде: КИУ составил рейтинг «разговорчивых» депутатов

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Кто больше выступал в Раде: КИУ составил рейтинг «разговорчивых» депутатов

Кто больше выступал в Раде: КИУ составил рейтинг «разговорчивых» депутатов

22.01.2021 14:42

Укринформ

Комитет избирателей Украины обнародовал первую десятку народных депутатов – лидеров по количеству выступлений в Верховной Раде в 2020 году.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Фейсбук организации.

В сообщении отмечается, что учитывались выступления депутатов с места и с парламентской трибуны. В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР.

ТОП-10 рейтинга выглядит так:

  • Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 360 выступлений в год;
  • Николай Сольский («Слуга народа») – 289 выступлений;
  • Наталья Королевская (ОПЗЖ) – 219 выступлений;
  • Александр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 выступлений;
  • Вадим Ивченко (ВО «Батьківщина») – 179 выступлений;
  • Сергей Соболев (ВО «Батьківщина») – 175 выступлений;
  • Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 173 выступления;
  • Нина Южанина («Европейская солидарность») – 166 выступлений;
  • Тарас Батенко («За будущее») – 143 выступления;
  • Сергей Шахов ( «Довіра») – 127 выступлений.

    • Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев (ОПЗЖ) – 119 выступлений, Ирина Геращенко (ЕС) – 106 выступлений, Сергей Власенко (ВО «Батьківщина») – 103 выступления, Иван Крулько (ВО «Батьківщина») – 102 выступления, Ярослав Железняк («Голос») – 101 выступление.

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    Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

    Как сообщал Укринформ, по данным КИУ, в Верховной Раде есть 100 народных депутатов, которые не выступили ни разу в течение 2020 года. Из них 72 представителя фракции «Слуга народа».

    По материалам: Укринформ

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