Кто больше выступал в Раде: КИУ составил рейтинг «разговорчивых» депутатов
Кто больше выступал в Раде: КИУ составил рейтинг «разговорчивых» депутатов
22.01.2021 14:42
Укринформ
Комитет избирателей Украины обнародовал первую десятку народных депутатов – лидеров по количеству выступлений в Верховной Раде в 2020 году.
Об этом передает Укринформ со ссылкой на Фейсбук организации.
В сообщении отмечается, что учитывались выступления депутатов с места и с парламентской трибуны. В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР.
ТОП-10 рейтинга выглядит так:
Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев (ОПЗЖ) – 119 выступлений, Ирина Геращенко (ЕС) – 106 выступлений, Сергей Власенко (ВО «Батьківщина») – 103 выступления, Иван Крулько (ВО «Батьківщина») – 102 выступления, Ярослав Железняк («Голос») – 101 выступление.
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Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.
Как сообщал Укринформ, по данным КИУ, в Верховной Раде есть 100 народных депутатов, которые не выступили ни разу в течение 2020 года. Из них 72 представителя фракции «Слуга народа».
По материалам: Укринформ