Кремль хоче принизить Норманди и стать единственным «посредником». Тщетно…

23.01.2021 11:00

Укринформ

Заложники для Медведчука, нервный Козак в ТКГ и пушилинские потуги эскалацией: о чем все это говорит? Что времени у них мало, а «успехов» – нет

Вокруг российско-украинской войны произошло несколько тесно связанных между собой событий. Первая – попытка России своеобразно передать украинских заложников из ОРДЛО: не Украине, а частному лицу – председателю политсовета партии «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку. Эти маневры резко раскритиковали в украинской делегациӥ в ТКГ в лице ее руководителя Леонида Кравчука, омбудсмен Людмила Денисова, а также украинский МИД. В дипведомстве, в частности, заявили, что «это удар по Нормандскому формату и ТКГ».



Денис Казанский

Второе событие – неожиданное вмешательство в ход заседания ТКГ заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Подробностями поделился и представитель ОРДО Украины в трехсторонней контактной группы Денис Казанский: «…неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Раньше он ни разу не принимал в них участие (Россию представляет Борис Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло». По его словам, Козак был очень раздражен и говорил эмоционально. «Как всегда, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали« дорожную карту», предложенную Россией через своих марионеток. Видно, что у Козака сдают нервы», – считает Казанский.

Третья – очередные попытки путинских марионеток пугать эскалацией конфликта. Пушилин заявил о намерении оккупантов захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, а затем заявил о планах провести новый «референдум о самоопределении территории».

Перечисленное вряд ли можно назвать простым совпадением. Слишком уж много такого сошлось. А если не совпадение, тогда – что? Напрашивается гипотеза, что вообще вокруг Нормандского формата накопилось слишком много проблем и недомолвок, что этот процесс оказался под серьезной угрозой. Спрашиваем у экспертов, какие у них соображения по поводу всего этого.



Владимир Фесенко

«Последние события, особенно вчерашние, я бы охарактеризовал так: во-первых, это обострение тактической борьбы, а во-вторых, это психическая атака россиян и сепаратистов, способ этакого политико-психологического давления на переговорный процесс. Безусловно, кризисные тенденции есть, но они появились еще в прошлом году», – комментирует Укриформу политолог Владимир Фесенко.

По его словам, россиянам очень не нравится принципиальная позиция украинской делегации и самого президента Зеленского. Россияне надеялись, что шантажом вопрос встречи лидеров в «нормандском формате» им удастся дожать, но Киев на уступки не идет. «И что тогда делать? Этим приемом психической атаки, который РФ использует уже не раз, этим кризисом в переговорах, россияне пытаются пугать не только нас, но и западных участников – Германию и Францию, – говорит Фесенко. – Россияне ищут, как перехватить инициативу в переговорах. И используют для этого различные инструменты: это и привлечение к переговорному процессу непонятных советников со стороны сепаратистов, и восстановление старого тактического приема с передачей заложников Медведчуку (последний раз такое было, если не ошибаюсь, где-то в 2016-2017 году). Надо понимать, что для Зеленского очень важен обмен пленными, он рассматривает это как один из приоритетов. А здесь – отдают Медведчуку. Но я не думаю, что россияне пойдут на полное прекращение переговоров в формате Нормандии, так как это может поставить под вопрос «Минск», а он им нужен».

Поэтому переговоры продолжатся. В то же время, говорит политолог, россияне всячески будут пытаться девальвировать Нормандии. «Их стратегия осталась неизменной: перевести переговоры в якобы формат прямых контактов между Украиной и «ЛДНР», – отмечает Фесенко. – А тактика – новая: спровоцировать искусственный кризис в нормандском формате, чтобы перевести большую часть переговорного процесса в ТКГ, где РФ строит из себя «посредника». Но в ТКГ есть лишь один посредник – ОБСЕ».



Борис Бабин

По мнению юриста-международника Бориса Бабина, все действия россиян и подконтрольных им оккупационных администраций востока Украины в течение двух последних недель имеют цель, которая впрочем, носит чисто пропагандистский характер. «РФ осознает свою глобальную неудачу после поражения в Вашингтоне путча сторонников Трампа и понимает, что стимулированные ею «мирные планы» в Киеве реализованы теперь явно не будут. Поэтому соответствующие политические и стратегические неудачи РФ вынуждена оборачивать пропагандистскими акциями в духе возвращения «адвоката Стуса», который в очередной раз отрабатывает роль марионетки-неудачника. Кстати, существенные суммы инвестиций россиян в указанную фигуру за последние десятилетия так и не привели к каким-то реальнымх последствиям. Ведь чтобы так бездарно тратить их – необходим особый талант», – иронизирует эксперт.

А что касается Нормандии, то, говорит Бабин, о каком-то кризисе говорить не стоит: «Переговоры ради переговоров будут продолжаться еще долго».



Максим Яли

Подобным образом высказался и политолог-международник Максим Яли. Он говорит, что вся эта нервозность российской власти и резонансные заявления со стороны их марионеток из оккупационной власти на Донбассе говорит о том, что в Кремле прекрасно осознают факт, что времени продавить свой сценарий по вживлению в Украину инфицированных «русским миром» «ЛДНР» остается все меньше. Не случайно все эти события совпали по времени с инаугурацией Джо Байдена. В ближайшие месяцы, продолжает эксперт, после того как будет окончательно сформирована и начнет работать новая администрация в США, оказать давление на президента Зеленского с целью заставить его начать выполнять политическую часть Минских соглашений до полного выполнения «пунктов безопасности» им станет намного сложнее.

«Украина, скорее всего, снова станет одним из ключевых вопросов внешней политики США в контексте оказания давления на Кремль с помощью новых санкций за невыполнение Минских соглашений. Уверен, на Козака по этому поводу давит Путин, что и привело к его «дебюту» на переговорах в ТКГ. Ведь год назад ему передали ответственность за «украинский вопрос», убирая Суркова, именно для этого», – заявил политолог.

В общем, резюмирует господин Яли, вполне ожидаемо в ближайшее время и обострение ситуации на фронте, как это всегда и происходит перед важными переговорами в формате «Нормандской четверки». Очередное убийство украинского военного российским снайпером тому подтверждение. В этом плане Кремль не меняет своей тактики уже почти 6 лет.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ