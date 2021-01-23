Кравчук объяснил, когда можно будет говорить о встрече «нормандской четверки»

Кравчук объяснил, когда можно будет говорить о встрече «нормандской четверки»

22.01.2021 21:13

Укринформ

О возможности проведения саммита глав государств нормандского формата можно будет говорить по результатам встречи их политических советников, которая должна была состояться 22 января, однако перенесена на 27 января.

Как передает Укринформ, об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук 22 января в эфире программы "На самом деле: Украина" на телеканале "Дом".

"После этой встречи можно будет говорить, будут ли дальнейшие шаги для встречи на высшем уровне. То есть глав государств и глав правительств", – сказал Кравчук.

По его словам, "эти встречи должны подытожить то, что мы сделали за шесть, почти семь лет. Кто сделал, кто не сделал".

Кравчук также рассказал о своем общении с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Она подчеркнула, что Украина выполняет те договоренности, которые были приняты 9 декабря 2019 года в Париже. Российская сторона и подконтрольные ей ОРДЛО их не выполняют. Они делают все возможное, чтобы заблокировать, остановить процесс движения вперед", – отметил Кравчук.

Как сообщал Укринформ, запланированная на 22 января встреча советников лидеров стран нормандского формата предварительно перенесена на 27 января.

Читайте также: Встречу советников "нормандской четверки" перенесли – ОП

Перед этим советники проводили встречу в Берлине 12 января.

Накануне, 21 января, глава украинской делегации в ТКГ Кравчук предложил разработать единый документ с наилучшими предложениями политических советников для утверждения его лидерами государств нормандского формата.

По его словам, "разработка единого документа, который примут лидеры государств нормандского формата, является главным путеводителем для дальнейшей работы ТКГ".

По материалам: Укринформ