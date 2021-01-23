«Голос» судится с НАПК из-за приостановления государственного финансирования

22.01.2021 13:41

Укринформ

«Голос» просит Окружной административный суд города Киева отменить решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности партии.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.

«Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск политической партии «Голос» к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции», – говорится в сообщении.

Истец просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности «Голоса».

Среди других требований иска – признать противоправными действия Нацагентства по составлению заключения о результатах анализа отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера партии.

Как информируют в суде, представитель истца считает, что НАПК при анализе указанного отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования партии отсутствуют.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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Как сообщалось, НАПК приостановило финансирование «Голоса», поскольку партия оплатила аренду офисов нескольких территориальных организаций за счет средств государственного финансирования.

По материалам: Укринформ