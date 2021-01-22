Встречу советников "нормандской четверки" перенесли – ОП

22.01.2021 15:37

Укринформ

Встреча советников лидеров стран нормандского формата, запланированная на сегодня в видеоформате, предварительно перенесена на 27 января.

Об этом рассказала пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная в комментарии Укринформу.

"Встреча перенесена предварительно на 27 января", – отметила она.

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Как сообщал Укринформ, 12 января в Берлине прошли консультации политических советников «нормандского формата». По результатам переговоров украинская сторона сообщила, что следующая встреча в режиме видеоконференции может состояться 22 января.

По материалам: Укринформ