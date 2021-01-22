В украинском законодательстве Россия будет четко определена страной-агрессором – Резников

22.01.2021 18:36

Укринформ

В будущем законе "О государственной политике переходного периода" будет четко определено, что Россия является агрессором.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с журналистами, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государство-агрессор, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса – является Российская Федерация – четко и понятно. И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что территория Крыма и часть Донбасса оккупированы, а не аннексированы, что является очень важным международным аспектом. Кроме того, министр уточнил, что готовится глоссарий, чтобы не было путаницы, и где четко будет указано, что Российская Федерация является государством-агрессором.

Как сообщал Укринформ, 11 января 2021 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало для ознакомления текст проекта закона «О государственной политике переходного периода» и призвало присылать свои замечания и предложения.

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Ознакомиться с направленным экспертной и научной среде драфтом проекта закона можно по ссылке. Кроме того, желающие могут направить свои рекомендации до 29 января 2021 года на адрес электронной почты: chumak@kmu.gov.ua.

После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду согласно регламенту и процедуре и обнародован отдельно с учетом предложений.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Минреинтеграции завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода».

По материалам: Укринформ