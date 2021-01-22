В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить «запрещение русского языка» в Украине

В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить «запрещение русского языка» в Украине

22.01.2021 16:42

Укринформ

В Парламентской ассамблее Совета Европы не поддержали включение в повестку дня зимней сессии инициированных российской делегацией дебатов о «запрещении русского языка в Украине».

Об этом в эфире телеканала «Прямий» сообщил член делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко по результатам проведения 22 января заседания бюро Ассамблеи, сообщает Укринформ.

«Российское предложение отклонено бюро ПАСЕ. Понятно, что это была манипуляция российской стороны», – сказал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что такими инициативами российская делегация пытается отвлечь внимание «от того ужаса, который имеет место в их стране, когда оппозиционеров сажают за решетку и пытаются отравить».

Гончаренко также добавил, что украинская делегация обжалует в первый день зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге полномочия российских делегатов.

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Как сообщал Укринформ, зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в «гибридном» формате. Делегаты могут физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.

Глава делегации РФ в ПАСЕ Толстой в своем письме к президенту Ассамблеи инициировал проведение дебатов о «запрещении русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине».

16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Статьи закона внедряются в действие поэтапно.

Закон никоим образом не ограничивает и не запрещает использование в Украине других языков, включая национальных меньшинств и коренных народов.

6 декабря 2019 года Венецианская комиссия в своих заключениях относительно этого закона поддержала политику Украины в предоставлении преимущества украинскому языку перед русским, а также стремление государства к защите и предоставлении особого статуса украинскому языку.

По материалам: Укринформ