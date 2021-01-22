Тупицкий просит Президента повлиять на госохрану, не пускающую его на работу

de9675b0a660cbf7f74783973db68dfc.jpg” alt=”Тупицкий просит Президента повлиять на госохрану, не пускающую его на работу” width=”100%” />

Тупицкий просит Президента повлиять на госохрану, не пускающую его на работу

21.01.2021 18:28

Укринформ

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий написал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просит повлиять на Управление госохраны с тем, чтобы оно разблокировало работу суда.

Как передает Укринформ, соответствующее обращение опубликовано на сайте суда.

В частности, Тупицкий в своем обращении указал, что Указ президента от 29 декабря 2020 года о его отстранении не является актом, в результате которого "лицо может потерять статус судьи". Председатель КС указал, что ни Конституция, ни закон "О Конституционном суде Украины" не предусматривает института отстранения от должности судьи КС.

По словам Тупицкого, работники УГО нарушили закон, когда прибегли к препятствованию его служебной деятельности и других судей КС, а также блокированию работы суда.

Так, председатель КС указал, что 19 января работники УГО не допускали к админзданию суда его, а также судей Александра Касминина и Владимира Мойсика.

Читайте также: Тупицкий просит генпрокурора вручить ему подозрение «законно» и обратиться к Зеленскому

"Все входы в здание были перекрыты неизвестными лицами в камуфляжной форме. Эти лица вместе с работниками УГО, охраняющими суд, находились на территории суда", – отметил Тупицкий.

По его информации, к блокированию работы суда был задействован спецназ УГО "Булат".

Тажож, по словам главы КС, работники УГО 19, 20 и 21 января не допускали въезд служебных автомобилей отдельных судей на территорию суда.

В связи с этим Тупицкий вместе с другими судьями написали заявления в прокуратуру. Как считает глава КС, такой сценарий блокирования может быть применен к другим органам власти, что, по его словам, "приведет к узурпации власти и установлению диктатуры".

Читайте также: В госохране объяснили, почему Тупицкого не пустили в КСУ

Глава КС просит президента, который назначает руководителя УГО, повлиять на ситуацию с тем, чтобы судьи могли выполнять свои полномочия. Также Тупицкий просит привлечь к ответственности руководителей УГО, причастных к блокированию работы суда.

В связи с этой ситуацией глава КС просит президента созвать заседание СНБО.

Как сообщал Укринформ, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение глава государства принял «после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса Генерального прокурора».

Читайте также: Тупицкий препятствует расследованию, в котором он является подозреваемым – ГБР

Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление, в котором подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

19 января, в КС сообщили, что работники УГО без уведомления о причинах в который раз не допустили председателя КС Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Тупицкий считает недопуск его в суд "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного Суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного Суда Украины в целом".

В КС отметили, что хотя Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, в то же время административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

В то же время в ГБР заявили, что Тупицкий имеет статус подозреваемого, но "имитирует, что не получил подозрение и посещает рабочее место, нарушая закон".

В ответ Тупицкий обнародовал заявление, в котором говорится, что он не считает себя сообщенным о подозрении. Он призвал генпрокурора Ирину Венедиктову – при наличии оснований – законным способом вручить ему подозрение, а также обратиться к главе государства относительно отмены указа о его отстранении.

По материалам: Укринформ