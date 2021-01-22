Руководители государства возложили цветы к памятнику Грушевскому

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22.01.2021 10:34

Укринформ

Президент Владимир Зеленский почтил память Президента УНР Михаила Грушевского и возложил цветы к его памятнику в Киеве.

Участие в церемонии возложения цветов по случаю Дня Соборности Украины также приняли Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Грушевскому / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Кроме того, в Офисе главы государства отметили, что в связи с годовщиной трагической гибели активистов Революции достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского осуществлено возложение цветов от Президента к местам гибели Героев Украины на ул. Грушевского в Киеве.

Также на Аллее Героев Небесной сотни от имени главы государства установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Революции достоинства.

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Как сообщалось, 22 января отмечается День Соборности Украины. В этот день в 1919 году состоялось провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

По материалам: Укринформ