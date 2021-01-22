Посольство США в День Соборности Украины напомнило России о Донбассе и Крыме

Посольство США в День Соборности Украины напомнило России о Донбассе и Крыме

Видео

22.01.2021 13:53

Укринформ

Посольство США в День Соборности Украины в очередной раз призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Донбасс.

Как передает Укринформ, об этом заявил в видеопоздравлении исполняющий обязанности заместителя председателя Миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

«Мы присоединяемся к народу Украины, еще раз призывая Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включаительно с Крымом и Донбассом и территориальными водами», – сказал дипломат.

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Пеннингтон отметил усилия украинцев в построении свободной и демократической Украины, отпоре российской агрессии и стремлении реформировать страну и заверил, что США вместе с народом Украины «в День Соборности и каждый день».

Как сообщалось, в Украине 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, ежегодно отмечается День Соборности.

Этот праздник официально установлен в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение.

По материалам: Укринформ