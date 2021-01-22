Политика

Посольство США в День Соборности Украины напомнило России о Донбассе и Крыме

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Посольство США в День Соборности Украины напомнило России о Донбассе и Крыме

Посольство США в День Соборности Украины напомнило России о Донбассе и Крыме

Видео

22.01.2021 13:53

Укринформ

Посольство США в День Соборности Украины в очередной раз призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Донбасс.

Как передает Укринформ, об этом заявил в видеопоздравлении исполняющий обязанности заместителя председателя Миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

«Мы присоединяемся к народу Украины, еще раз призывая Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включаительно с Крымом и Донбассом и территориальными водами», – сказал дипломат.

Читайте также: Украинская Соборность. То, что не разделят никакие границы

Пеннингтон отметил усилия украинцев в построении свободной и демократической Украины, отпоре российской агрессии и стремлении реформировать страну и заверил, что США вместе с народом Украины «в День Соборности и каждый день».

Как сообщалось, в Украине 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, ежегодно отмечается День Соборности.

Этот праздник официально установлен в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Украине созданы все необходимые механизмы для привлечения инвестиций

46 минут ago

Погода в Украине 23 января: облачно с прояснениями, местами дожди

1 час ago

The Times сообщила о решении японских властей отменить Олимпиаду – Токио все отрицает

2 часа ago

Маск обещает $100 миллионов за изобретение лучшей технологии против изменений климата

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button