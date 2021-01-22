Минреинтеграции уже получило 22 рекомендации к законопроекту а переходном периоде

22.01.2021 20:12

Укринформ

Предложенный законопроект "О государственной политике переходного периода" вызвал широкий резонанс, и в профильное министерство уже поступили 22 ответа от разных структур, которые приобщились к его подготовке.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с журналистами, передает корреспондент Укринформа.

"Мы разослали в 164 инстанции этот законопроект с предложением дать свои комментарии, замечания и видение – это правозащитные организации, это университеты, юридические факультеты, научно-исследовательские институты правового характера, это судейский корпус, это ведущие посольства, взявшие на себя решение судьбы Украины… на сегодняшний день мы уже получили 22 изложенных достаточно тщательно и основательно видений и много обращений с просьбой продлить время (на рассмотрение законопроекта – ред.)", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что давно появилась необходимость унифицировать все законодательство, которое разрабатывалось за время войны, упорядочить действующую профильную терминологию, ввести элементы переходного правосудия, решить вопрос подследственности уголовных правонарушений и многое другое. Создание национального законодательства, которое будет регламентировать вопросы переходного периода, должно начаться уже сегодня, чтобы на момент, когда Россия покинет оккупированные территории Украины, государство получило все необходимые инструменты для реинтеграции Донбасса и Крыма, добавил Резников.

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"Нужно нормировать все законодательство, которое сегодня есть, и привести его к единому соответствию, продумать, как мы будем жить завтра с вами во время наличия частичной оккупации территорий и что мы будем делать после деоккупации территорий. И это очень важный сигнал для людей, живущих на подконтрольной территории, и особенно для тех, кто живет в оккупации, чтобы они понимали, что их ждет завтра… Наше видение, что здесь должен быть государственнический подход", – подчеркнул министр.

Он также заметил, что закон является рамочным, поэтому все вещи в нем детально выписаны.

"Идея этого закона, что это рамочный закон, который предлагает и устанавливает определенные политики и определенные принципы, на основании которых в дальнейшем законодатели, парламентарии или правительство либо другие ведомства будут решать те или иные вопросы", – подчеркнул Резников.

Законопроект содержит больше 90 страниц и затрагивает большое количество вопросов, которые нужно урегулировать.

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Как сообщал Укринформ, 11 января 2021 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало для ознакомления текст проекта закона «О государственной политике переходного периода» и призвал присылать свои замечания и предложения.

Ознакомиться с направленным в экспертную и научную среду драфтом проекта закона можно по ссылке. Кроме того, желающие могут направить свои рекомендации до 29 января 2021 года по электронному адресу: chumak@kmu.gov.ua.

После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду согласно регламенту и процедуре, а также обнародован отдельно с учетом предложений.

По материалам: Укринформ