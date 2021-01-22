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Кравчук предлагает сформировать единый документ для лидеров «Норманди» – ТКГ

21.01.2021 20:29

Укринформ

Глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил разработать единый документ с лучшими предложениями политических советников для утверждения его лидерами государств нормандского формата.

Как передает Укринформ, об этом пресс-служба Украинской делегациии для участия в ТКГ сообщила в Фейсбуке по итогам заседания на уровне глав делегаций, которое состоялось в режиме видеоконференции.

«Л.Кравчук предложил Послу П.Морелю, Координатору Политической подгруппы ТКГ, разработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения и подходы, которые выработают политические советники. Разработка единого документа, который примут лидеры государств нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ», – говорится в сообщении.

По мнению Кравчука, если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках комплекса договоренностей, начиная с 2014 года.

Как отмечается в сообщении, в ходе видеоконференции другие стороны напомнили российской стороне четкие рамки относительно порядка и практики проведения консультаций. В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые назначены главами государств-сторон конфликта Украины и РФ (Л.Кравчук и Б.Грызлов), другие члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ.

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«Остальные лица могут участвовать только в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам, не более», – подчеркнули в пресс-службе украинской делегации.

А также напомнили, что вчера, 20 января, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом, где отметила работу Украины в контексте выполнения договоренностей "нормандской четверки" и консультаций в ТКГ. Линде одобрила желание Украины завершить войну и выразила поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая АР Крым и г.Севастополь.

Как отмечается, представители ОБСЕ выразили непонимание причин, по которым работа КПВВ до сих пор блокируется со стороны вооруженных формирований РФ и подконтрольных РФ оккупационных режимов.

«Украинская делегация подчеркивает, что у российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое»», – подчеркнули в пресс-службе.

Относительно возвращения взаимно удерживаемых лиц, в украинской делегации ТКГ напомнили, что руководитель Гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Галина Третьякова на заседании 19 января в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс возвращения взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц, который согласно предварительным договоренностям не должен прекращаться ни при каких условиях.

Положительным результатом видеоконференции, сообщили в пресс-службе, стало достижение принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на станции газораспределения в населенном пункте Марьинка, благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика.

Также Украинская делегация приветствовала Посла господина Герберта Зальбера (ФРГ), представленного сегодня в качестве нового координатора экономической подгруппы.

По материалам: Укринформ