Козак впервые появился на заседании ТКГ — Казанский

21.01.2021 23:14

Укринформ

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак впервые лично принял участие в заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое состоялась сегодня в онлайн-формате.

Об этом сообщил в своем телеграмме член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский, передает Укринформ.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не брал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова с кадра и занял его кресло", – написал Казанский.

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По его словам, Козак был очень раздражен и говорил эмоционально.

"Как всегда, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали «дорожную карту», предложенную Россией через своих марионеток", – сообщил Казанский.

По его словам было заметно, что у "Козака сдают нервы", но ситуация изменилась кардинально – "если обычно россияне прячутся и пытаются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому заместителю руководителя администрации президента РФ".

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Напомним: сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Глава украинской делегации Леонид Кравчук во время заседания предложил координатору Политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут "лучшие предложения сторон".

Вопрос передачи пленных с оккупированных территорий не обсуждался.

По материалам: Укринформ