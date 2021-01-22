Политика

«Хватит разделений»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

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«Хватит разделений»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

«Хватит разделений»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

22.01.2021 09:36

Укринформ

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев раз и навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными, нужно быть едиными.

Об этом он отметил в поздравлении ко Дню Соборности, сообщает Укринформ.

"Должны раз и навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными – нужно быть едиными. Чтобы стать едиными – нужно быть сильными. Хватит разделений. Важно помнить, что соборность – это не только о территории. Одно из давнейших желаний нашего народа – о единении – фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь один раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение", – подчеркнул Президент.

По его словам, мечта о единении – это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым. Он отметил, что это – задача учить себя различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками, уважать различия и интересы других в обществе и поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата.

«Хватит разделений»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Грушевскому / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

«Хватит разделений»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

«Хватит разделений»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

По материалам: Укринформ

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Admin

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