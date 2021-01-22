Главы институтов ЕС: Украина может рассчитывать на солидарность по получению вакцины

Главы институтов ЕС: Украина может рассчитывать на солидарность по получению вакцины

Письмо

21.01.2021 22:10

Укринформ

Президент Евросовета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметили, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом говорится в письме руководителей институтов ЕС в адрес Президента Владимира Зеленского по итогам 22-го саммита Украина – ЕС, что состоялся 6 октября 2020 в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы государства.

Европейские лидеры в письме подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году выделено 190 млн евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.

"Отдельно подчеркивается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам", – говорится в сообщении.

В письме также говорится о шагах, предпринятых Евросоюзом во исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на текущий год. Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий.

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Кроме того, руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время Соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

«Лидеры институтов ЕС отмечают прогресс Украины во внедрении внутренних реформ несмотря на неблагоприятную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству, в частности в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы. Руководители европейских институтов высоко оценивают безотлагательные шаги, которые были приняты Президентом Украины в контексте развития ситуации вокруг решения Конституционного Суда», – прокомментировал письмо европейских лидеров заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

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В заключение президенты Европейского совета и Еврокомиссии подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Нормандского формата переговоров, а также дипломатических усилий Украины в контексте незаконной аннексии Россией АР Крым.

По материалам: Укринформ