ЕСПЧ установил нарушение свободы слова в деле о цене Межигорья для Януковича
ЕСПЧ установил нарушение свободы слова в деле о цене Межигорья для Януковича
21.01.2021 12:24
Укринформ
Европейский суд по правам человека установил нарушение свободы слова за отказ в 2011 году предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка экс-президенту Виктору Януковичу в Межигорье по делу «Лещенко против Украины».
Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко.
«Лещенко против Украины. Европейский суд установил нарушение свободы слова из-за отказа государства (в 2011 году) предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка Януковичу в Межигорье. Стратегическое дело, которое вел Центр демократии и верховенства права 10 лет», – сообщил он.
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Шевченко также выложил ссылки на информацию об этом деле, и в материале на сайте Центра демократии и верховенства права отмечается, что подача заявления Сергеем Лещенко (сейчас – экс-депутат, член наблюдательного совета Укрзализныци – ред.) в ЕСПЧ направлено на обжалование решений национальных судов в делу о продаже Президенту Украины государственного земельного участка в Межигорье.
По информации учреждения, продавец – Вышгородская РГА – а также суды всех инстанций указали, что информация об этой сделке не может быть предоставлена журналисту, хотя закон предусматривает безусловную открытость данных о распоряжении государственным имуществом.
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Судебный процесс в Украине продолжался с августа 2011 года по ноябрь 2012 года.
Заявление Лещенко в ЕСПЧ основывалась на статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право свободно получать и передавать информацию.
Как сообщалось, Верховный суд отказал бывшему народному депутату Бориславу Розенблату в иске к экс-депутату, члену Наблюдательного совета Укрзализныци Сергею Лещенко и директору НАБУ Артему Сытнику о якобы вмешательстве в выборы Президента США.
По материалам: Укринформ