eb083b9af87049d9d6b599c1048f72be.jpg” alt=”Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена – Ельченко” width=”100%” />

Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена – Ельченко

21.01.2021 02:06

Укринформ

Украинская сторона работает над реализацией приглашения Джо Байдена посетить Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией», – сказал дипломат в ответ на вопрос о возможном визите президента США Байдена в Украину.

Ельченко заметил, что сначала должен состояться телефонный контакт президентов. «Над этим мы сейчас работаем, я думаю, что это будет достаточно быстро», – уточнил он.

По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи. «Понятно, что визит для этого – лучшая возможность, и не надо забывать о возможном приезде президента Зеленского сюда (в США – ред.)», – подчеркнул дипломат.

Читайте также: Зеленский пригласил Байдена в Украину

В связи с этим он отметил, что новая американская администрация, учитывая осведомленность в украинском вопросе многих политиков, в том числе лично Байдена, сосредоточится на конкретных вопросах. «Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора от слов переходить к делу. И во вторую – это реформа судебной системы», – пояснил Ельченко.

В то же время он заверил, что контакты между Украиной и США продолжаются несмотря на пандемию.

«За этот год и мы, и другие страны научились работать дистанционно. Например, в ближайшие дни у нас состоится в таком виртуальном режиме заседание совместной украино-американской группы по вопросам разоружения и безопасности», – сообщил Ельченко.

Читайте также: При Байдене Украину может ждать «новый уровень внимания» – Волкер

Кроме того, он рассказал о подготовке заседаний совместной стратегической группы и группы по вопросам внешней политики. Дипломат заметил, что когда в новой администрации США состоятся назначения должностных лиц, в том числе на украинском направлении, начнется более предметная работа.

Ельченко также сообщил, что в условиях пандемии не состоялось более двух десятков запланированных визитов, в том числе из-за болезни высокопоставленных участников делегаций. «Я думаю, что это все в течение этого года произойдет», – подытожил украинский дипломат.

Как сообщал Укринформ, в среду вступила в официальные полномочия администрация 46-го президента США Джо Байдена.

По материалам: Укринформ