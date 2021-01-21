США останутся непоколебимы в поддержке Украины – Кристина Квин

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20.01.2021 22:57

Укринформ

США останутся непоколебимы в своей поддержке Украины, чтобы она была надежно защищена в пределах своих международно признанных границ, включая Донбасс и Крым.

Как сообщает Укринформ, об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин. Ее заявление по случаю инаугурации нового президента США Джо Байдена 20 января обнародовало посольство США в Украине.

«Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США останутся непоколебимы в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в пределах своих международно признанных границ, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии», – сказала Квин.

Она также отметила, что торжества по случаю инаугурации в Вашингтоне в этом году выглядят совсем по-другому – «вы не увидите ни толп людей на нашей Национальной аллее, ни традиционного торжественного парада». Такое решение, по словам Квин, было принято из соображений здоровья людей, что важнее церемониальной пышности.

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Как сообщал Укринформ, Джо Байден в полдень 20 января принял официальную присягу и вступил в полномочия 46-го президента Соединенных Штатов.

По материалам: Укринформ