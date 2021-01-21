Секретариат КМУ в прошлом году обработал на 160% запросов больше, чем в 2019-м – Стадник

Секретариат КМУ в прошлом году обработал на 160% запросов больше, чем в 2019-м – Стадник

21.01.2021 18:07

Укринформ

Секретариат Кабинета Министров в прошлом году смог обработать на 160% запросов на публичную информацию больше, чем в 2019 году.

Как сообщает Укринформ, об этом и.о. директора Департамента информации и взаимодействия с общественностью Секретариата Кабинета Министров Роксолана Стадник написала в Фейсбуке.

«Спасибо за выдержку и профессионализм в обеспечении рассмотрения рекордного для Секретариата правительства количества запросов в апреле, мае и сентябре (когда в месяц поступало почти по 700 запросов). Горжусь, что не сдались и нашли в себе силы пересечь финишную прямую 2020 года, обработав более 160% запросов по сравнению с предыдущим годом», – отметила Стадник.

По ее словам, в целом в течение прошлого года в Секретариате КМУ обработали 6144 запроса на публичную информацию, в 2019 году были 3812 запросов, в 2018 – 3557 запросов, в 2017 – 3 661. В 2016 году Секретариат правительства отреагировал на 3922 запроса, в 2015 году – на 3674, в 2014 году – 2655.

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За весь период действия Закона «О доступе к публичной информации» в Кабмине обработано 32780 запросов. Из них 20 873 – запроса поступило по электронной почте (самый распространенный канал поступления запросов), 10560 – по почте; 1224 – по телефону; 123 – по факсу.

При этом 22 966 запросов поступило от физических лиц, 3532 запроса от объединений граждан без статуса юридического лица; 3263 – от юридических лиц; 3019 – от представителей СМИ.

«19088 – ответов даны непосредственно Секретариатом КМУ; 13628 – запросов переданы на обработку соответствующим распорядителям; 50,9% – запросов касались информации справочно-энциклопедического характера», – отметила Стадник.

И. о. директора Департамента информации и взаимодействия с общественностью Секретариата Кабинета Министров также обратила внимание на то, что больше всего запросов поступило из г.Киева, Одесской, Львовской, Днепропетровской и Харьковской областей.

В соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» публичная информация – это отраженная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных указанным Законом.

Указанный Закон не распространяется на отношения по получению информации субъектами властных полномочий при осуществлении ими своих функций, а также на отношения в сфере обращений граждан, которые регулируются специальным законом.

По материалам: Укринформ