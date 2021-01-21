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Приоритеты власти на 2021: Зеленский провел совещание

21.01.2021 21:09

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят на повестке дня перед украинской властью в 2021 году, и обсудил дорожную карту их решения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента.

Во встрече, в частности, приняли участие Премьер-министр Денис Шмыгаль, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты и главы комитетов парламента, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместители и советники.

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"В частности, речь шла об изменениях в государстве, которые происходят в связи с пандемией. Была подчеркнута важность голосования приоритетных законов, направленных на выполнение реформ, которые будут способствовать макроэкономическом росту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно участники совещания остановились на поддержке представителей бизнеса и населения. Значительная часть встречи касалась экономики. Участники собрания отмечали, что в 2021-м ожидается экономический рост, также планируется осуществить ряд шагов и инициатив для согласования отечественного законодательства с европейским, ведь Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Важным акцентом стало сотрудничество с международными партнерами", – добавили в пресс-службе Президента.

Премьер-министр рассказал, что правительство работает над реализацией инициативы Главы государства по ипотеке для молодежи под 7%.

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Также в планах – введение именных стипендий для студентов и специальных премий.

«Когда мы шли на выборы, мы обещали упрощение условий ведения бизнеса, доступные кредиты и ипотеку для молодых семей, повышение материального обеспечения. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и поставила перед нами новые неожиданные вызовы, которые требовали немедленного решения. Но мы не должны забывать о наших обещания и о том, что от нас ожидают люди. В новом году мы должны продолжить движение в направлении реализации наших программных положений для построения успешной страны счастливых людей », – отметил Глава государства.

Как сообщалось, Верховная Рада соберется на следующее пленарное заседание 26 января. 26-29 января станет первой в новом году пленарной неделей и одновременно последней четвертой сессии парламента девятого созыва. Пятая сессия Верховной Рады девятого созыва, согласно Конституции, должна начаться в первый вторник февраля – 2 февраля.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ