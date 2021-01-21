При Байдене Украину может ждать «новый уровень внимания» – Волкер

20.01.2021 23:25

Укринформ

Двухпартийная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов будет продолжаться при президентстве Джо Байдена, но внимание к ней может возрасти.

Такое мнение выразил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Радио Свобода, передает Укринформ.

Комментируя перспективы развития ситуации на Донбассе во время нового президентства США, Волкер указал на то, что это зависит, прежде всего, от готовности России прекратить агрессию.

«Вопрос в том, хочет ли Россия остановить войну или нет. Сейчас Путин, на мой взгляд, считает, что война служит его целям: она расшатывает Украину, несколько дестабилизирует ее, она удерживает ее от взаимодействия с Европой, от взаимодействия с НАТО. Поэтому, я думаю, Путин считает полезным делом, чтобы война продолжалась», – сказал Волкер.

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Он выразил мнение, что Запад «должен был бы пойти на большее давление на Россию», чтобы ее президент Владимир Путин «увидел, что он ничего не получает, оккупируя части Украины, а взамен платит очень высокую цену за это».

Как утверждает экс-представитель Государственного департамента по вопросам Украины, следует ожидать большего присутствия украинской темы в повестке дня Вашингтона.

«Будет и новое: новые лица и новый уровень внимания. Во время последнего года администрации Трампа – через процесс импичмента – присутствия США, привлечения США к украинским вопросам не было. Я думаю, администрация Байдена добьется, что это привлечение вернется», – спрогнозировал Волкер.

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В целом экс-дипломат прогнозирует, что политика Вашингтона относительно поддержки Киева не изменится. Это касается как суверенитета и территориальной целостности Украины, так и экономических реформ. Волкер оценивает эту поддержку как двухпартийную, которую поддерживают и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса США.

«За время администрации Трампа мы с самого начала достигли значительного прогресса по установлению политики непризнания относительно захвата Россией Крыма, снятия запрета на поставки вооружений, так что мы смогли продавать полезное оборонное оборудование, те же «джавелины». И все это будет продолжаться и при администрации Байдена», – считает он.

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Как сообщал Укринформ, Джо Байден в полдень 20 января принес официальную присягу и обрел полномочия 46-го президента Соединенных Штатов.

Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.

По материалам: Укринформ