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Кулеба обсудил с главой МИД Китая поставки COVID-вакцины

21.01.2021 14:40

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с членом Государственного Совета, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Й приоритеты развития стратегического партнерства между странами на этот год и попросил содействия в предоставлении разрешения на экпорт в Украину вакцины от COVID-19.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министров, сообщает Укринформ со ссылкой напресс-службу МИД.

Кулеба выразил благодарность за предоставленную правительством КНР в течение прошлого года помощь правительству Украины в борьбе с пандемией COVID-19 и обратился к китайскому коллеге с просьбой содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт в Украину китайской вакцины против коронавируса.

"Мы рассматриваем вопрос сотрудничества в отношении вакцины не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины", – подчеркнул он.

В свою очередь Ван Й заверил о готовности правительства КНР и в дальнейшем оказывать поддержку Украине в борьбе с COVID-19, пока пандемия не будет полностью преодолена.

Китайская сторона подтвердила также неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и выбранного украинским народом курса развития страны.

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В свою очередь, Кулеба заверил в неизменной позиции нашего государства по поводу "одного Китая".

По данным пресс-службы МИД, стороны положительно отметили прошлогодний рост, несмотря даже на пандемию COVID-19, объемов торговли между Украиной и Китаем на 20% – до рекордных 15 млрд долларов США.

Министры определили развитие торговли и контактов между людьми как два ключевых приоритета отношений Украины и КНР на 2021 г.

Кулеба и Ван Й обсудили планы украинско-китайских контактов на 2021 г. на всех уровнях, включая самый высокий. В этом контексте министр иностранных дел Украины проинформировал китайского коллегу о мероприятиях, посвященных празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

"В этом году Украина и Китай отмечают 10 лет с момента провозглашения стратегического партнерства, а Украина отмечает 30 лет независимости. Искренне надеюсь, что на этом фоне Украина и Китай смогут показать большие положительные результаты в двусторонних отношениях ", – заметил Кулеба.

Министры подтвердили взаимные приглашения осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это позволят.

В МИД проинформировали, что это уже второй телефонный разговор министров иностранных дел Украины и КНР. Предыдущий состоялась в апреле 2020 года.

В прошлом году Китай занял первое место среди торговых партнеров Украины, второй год подряд. За 11 месяцев 2020 г. товарооборот между Украиной и КНР составил 13,7 млрд долларов. При этом экспорт товаров из Украины в Китай составил 6,3 млрд долларов (вырос на 92,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.), а импорт китайских товаров в Украину составил 7,4 млрд долларов (-12,1%).

23 декабря 2020 г. правительства Украины и КНР провели в онлайн-режиме четвертое заседание Комиссии по сотрудничеству.

По материалам: Укринформ