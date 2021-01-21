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Кабмин уволил заместителя вице-премьера Уруского

21.01.2021 09:54

Укринформ

Кабинет Министров уволил с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра", – написал он.

Шмыгаль добавил, что должность в Кабинете Министров – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной.

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Как сообщал Укринформ, Шмыгаль ранее анонсировал, что Правительство утром в четверг соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса увольнения с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Глава правительства отмечал, что таким решением правительство докажет, что в Кабмине нет неприкасаемых.

Ранее в СМИ появилась информация, что патрульные полицейские остановили заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Мужчина, похожий на Немилостивого, якобы отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил драку с патрульними.

Патрульная полиция подтвердила эту информацию.

Немилостивыйого Кабмин назначал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в октябре 2020 года.

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Также в 2006-2007 годах Немилостивый был первым заместителем генерального директора ГП «Завод имени В. А. Малышева» по вопросам стратегического планирования и реструктуризации, генеральным директором этого предприятия. В течение 2007-2010 годов занимал должность первого заместителя министра промышленной политики. В 2010-2011 годах – заместитель министра промышленной политики. В течение 2012-2014 годов был народным депутатом Украины, секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и инвестиционной политики, членом Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации. В 2016-2020 годах занимал руководящие должности в Федерации работодателей.

По материалам: Укринформ