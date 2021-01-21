Кабмин срочно рассмотрит вопрос увольнения заместителя Уруского – Шмыгаль

21.01.2021 01:12

Укринформ

Кабмин утром в четверг соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса увольнения с поста замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. В повестке дня один вопрос – увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил – в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", – отметил глава Кабмина.

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Ранее в СМИ появилась информация, что патрульные полицейские остановили заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Мужчина, похожий на Немилостивого, якобы отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил драку с патрульными.

По материалам: Укринформ