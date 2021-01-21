Европарламент принял два важных для Украины доклада

20.01.2021 22:21

Укринформ

Европейский парламент во время пленарного заседания в Брюсселе принял два важных доклада о приоритетах внешней политики и политики безопасности ЕС.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Первый документ – доклад по имплементации Общей внешней политики и политики безопасности ЕС в 2020 году, подготовленный председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером, набрал 340 голосов «за», 100 голосов «против», еще 245 депутатов воздержались.

Документ не претерпел существенных изменений по сравнению с проектом доклада, о котором уже рассказывал Укринформ.

«Европарламент подтверждает осуждение агрессивной политики России против Украины… нарушение прав крымских татар, блокады (Россией – ред.) Азовского моря, захвата украинских газовых месторождений в Черном море. Европарламент остается полностью преданным политике непризнания незаконной аннексии Крыма, призывает Россию признать свою ответственность и использовать свое влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, в полной мере выполнять обязательства по Минским соглашениями», – говорится в документе.

Кроме того, Европарламент признал негативную роль, которую Россия играет в замороженных конфликтах вдоль своих границ и осудил давление РФ на ближайших соседей ЕС. В частности, речь идет о нарушении Россией территориальной целостности Грузии и Молдовы.

Принятый доклад подчеркивает важность обязательств ЕС по поддержке суверенитета стран-партнеров, их независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

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«Европарламент обеспокоен распространением «горячих» конфликтных зон в ближайшем соседстве Евросоюза, как и наличием замороженных конфликтов и фактической оккупацией РФ территорий, принадлежащих суверенным государствам; подчеркивает необходимость для ЕС усилить действия по мирному решению так называемых замороженных конфликтов путем диалога с третьими странами, которые к ним привлечены, активно продвигать поиск решения на основе норм и принципов международного права, Хартии ООН и заключительного Хельсинского акта 1975 г., и увеличить поддержку гражданскому населению, страдающему от конфликтов, внутренне перемещенным лицам и беженцам », – отмечается в документе.

При этом Европарламент признал, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и в его непосредственном соседстве представляет прямую угрозу безопасности Европейского Союза и его государств-членов.

Второй доклад – годовой отчет по имплементации Общей политики в сфере безопасности и обороны в 2020 году, который был подготовлен депутатом Европарламента от Эстонии Свеном Миксером, Европарламент также принял большинством голосов: «за» проголосовали 387 депутатов, против – 180, воздержались 119.

Этот документ также содержит важные для Украины пункты.

В частности, в преамбуле говорится, что при разработке доклада, среди прочих факторов, автор опирался на факт незаконной интервенции России и аннексии Крыма, а также систематические и целенаправленные нарушения Россией воздушных и морских границ стран-членов ЕС.

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Европарламент, который согласовал выводы доклада, подтвердил «приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и других стран Восточного партнерства, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Беларуси и подчеркнул поддержку суверенного демократического выбора народа этой страны».

Пункт 13 доклада вновь прямо обращается к ситуации в Украине, Грузии, Молдове и действиям РФ против упомянутых стран в нарушение международного законодательства.

«Европарламент обеспокоен фактом, что военные силы Российской Федерации все еще оккупируют значительную территорию Украины и Грузии в нарушение международного законодательства, все еще присутствуют в республике Молдова, а также тем, что Россия продолжает дестабилизацию мира и безопасности во всем регионе», – подчеркивает документ.

При этом депутаты Европарламента подтвердили вывод, что Россия проводит беспрецедентную по размаху кампанию дезинформации в странах Восточного соседства ЕС.

Интересные положения содержатся в пункте 64 документа, который акцентирует на устранении «слабых мест» в обеспечении надежной обороны ЕС и защиты его граждан. В частности, среди факторов, которые вызывают обеспокоенность европейской стороны, «растущая милитаризация Крымского полуострова и попытки Российской Федерации дестабилизировать весь регион Черного моря.

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Как отмечается в этом пункте, именно эта ситуация привела к признанию уязвимости восточного фланга НАТО на саммите в Уэльсе в 2014 году.

«Европарламент призывает ЕС признать уязвимость стран-членов на востоке с точки зрения надежности европейской обороны, и вместе с НАТО развить широкую стратегию для обороны и обеспечения безопасности на Восточном фланге», – говорится в документе.

Доклад рекомендует европейским институтам усилить возможности военных и гражданских миссий ЕС, которые являются важными инструментами для поддержания регионального мира и стабильности, а также к более активной позиции в урегулировании конфликтов в непосредственном соседстве Европейского Союза.

Как сообщал Укринформ, в минувший вторник во время пленарного заседания Европарламента депутаты высказались за основательный пересмотр отношений между ЕС и Российской Федерацией, исходя из комплексной оценки ее действий. Последним толчком для такого решения стал арест оппозиционного лидера Алексея Навального, которого посадили на 30 суток сразу по возвращении в Россию 17 февраля.

По материалам: Укринформ