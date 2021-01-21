ЕСПЧ подтвердил нарушения прав человека во время протестов на Майдане

ЕСПЧ подтвердил нарушения прав человека во время протестов на Майдане

21.01.2021 12:13

Укринформ

Европейский суд по правам человека удовлетворил ряд исков, касающихся многочисленных нарушений Европейской конвенции по правам человека со стороны украинской власти во время революционных событий на Майдане в Киеве и других регионах Украины.

Об этом говорится в обнародованных 21 января решениях ЕСПЧ, касающихся пяти дел и 38 заявителей, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

«Дела касаются событий относительно протестов на Майдане в Киеве и других городах Украины. Речь идет о разгоне протестующих, их задержании, похищении активистов и плохом обращении с ними, а также связанных с этим процессуальных действиях», – заявили в ЕСПЧ.

Заявители жаловались на стычки с правоохранителями и гражданскими лицами, подконтрольными полиции, так называемыми «титушками», на грубое обращение со стороны полиции, запрет права на протест, необоснованные задержания. Одно дело касалось также гибели человека.

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Суд установил, что власть намеренно применяла насилие, и государство несет ответственность за гибель протестующего.

ЕСПЧ также подтвердил, что задержания были предвзятыми; власть намеренно пыталась прекратить мирные протесты, используя насилие и несправедливые задержания.

Суд также отметил, что такие злоупотребления со стороны власти были частью общей стратегии, а расследования нарушений были неэффективными.

В частности, ЕСПЧ выявил следующие многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека: ст. 3 (Запрет пыток, нечеловеческого поведения и унижения); ст. 5 (право на свободу и безопасность); ст. 11 (Свобода собраний и объединений); ст.2 (право на жизнь); а также ст. 9 (Уважение к частной и семейной жизни).

21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан. Он стал ответом на решение власти остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Протесты приобрели большие масштабы после жесткого разгона мирного протеста студентов 30 ноября и продолжались до февраля 2014 года. Силовики несколько раз пытались разогнать протестующих.

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По данным прокуратуры, всего во время Революции Достоинства пострадали 2,5 тысячи человек, более 100 из них погибли – большинство в феврале 2014 года. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотнейи. По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

По материалам: Укринформ