Зеленский включил президента Академии наук в состав СНБО
Зеленский включил президента Академии наук в состав СНБО
20.01.2021 14:22
Укринформ
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины президента Национальной академии наук Анатолия Загороднего.
Соответствующий указ №22/2021 от 20 января опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича – президента Национальной академии наук Украины", – отмечается в документе.
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Как сообщалось, академик Анатолий Загородний 7 октября 2020 года был избран президентом Национальной академии наук Украины.
По материалам: Укринформ