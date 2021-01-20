Зеленский включил президента Академии наук в состав СНБО

Зеленский включил президента Академии наук в состав СНБО

20.01.2021 14:22

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины президента Национальной академии наук Анатолия Загороднего.

Соответствующий указ №22/2021 от 20 января опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича – президента Национальной академии наук Украины", – отмечается в документе.

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Как сообщалось, академик Анатолий Загородний 7 октября 2020 года был избран президентом Национальной академии наук Украины.

По материалам: Укринформ