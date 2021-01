Зеленский пригласил Байдена в Украину

20.01.2021 19:54

Укринформ

Украина будет рада принять с визитом нового Президента США Джо Байдена.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в Твиттере написал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Смотрю инаугурацию нового президента США в новом кабинете на Банковой. Был бы рад поздравить Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Уверен, наши отношения улучшатся", – отметил Зеленский.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced 🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/OZNMejEJ3l

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

Как сообщалось, во время своей каденции на посту вице-президента США Джо Байден несколько раз посещал Украину.

По материалам: Укринформ