В Раде появился законопроект о пяти COVID-вакцинах, которые могут получить украинцы

В Раде появился законопроект о пяти COVID-вакцинах, которые могут получить украинцы

19.01.2021 21:16

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Об этом, передает Укринформ, сообщил председатель парламентского Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Фейсбуке.

"На сегодняшний день ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений. Мы предоставляем правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях: имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний; клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза; известна потенциальная польза лекарственного средства; не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы", – рассказал Радуцкий.

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Он уточнил, что при наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения, в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

По словам председателя комитета, этот законопроект будут предлагать рассмотреть на следующем заседании Верховной Рады.

Согласно информации на официальном сайте Верховной Рады, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства зарегистрирован в парламенте 19 января под № 4613.

Его авторами являются 9 народных депутатов из фракции "Слуга народа", среди которых и председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Этот комитет определен главным для рассмотрения проекта закона.

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"Основной целью принятия проекта Закона является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств «под обязательства». Такие изменения дадут правовое поле для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал Укринформ, главный санитарный врач Виктор Ляшко 16 января заявил, что первые вакцины от коронавируса должны поступить в Украину уже в феврале: речь идет не только о китайской Sinovac, но и о компаниях Pfizer и Moderna.

По материалам: Укринформ