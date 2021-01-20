Третьякова готовит законопроект по контролю производителей медицинского каннабиса

Эксклюзив

20.01.2021 11:26

Укринформ

Глава Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова готовит законопроект, который урегулирует порядок контроля и учета производителей растений для передачи их фармацевтам для изготовления препаратов из медицинского каннабиса.

Об этом говорится в комментарии Третьяковой, который передан Укринформу.

«Украина должна разработать четкие правила изготовления и оборота каннабиса в медицинских целях, как это сделали… Финляндия, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Словакия и другие. При этом крайне важно – урегулировать четкий порядок контроля и учета производителей растений для передачи их в дальнейшую работу фармацевтам и ученым. Я уже готовлю отдельный законопроект, который всесторонне регулирует этот вопрос, интенсивно изучается соответствующий международный опыт», – отметила депутат.

Третьякова также рассказала, что в Верховной Раде зарегистрировано четыре законопроекта, разработанные народными депутатами с целью законодательного регулирования обращения конопли.

«Все они будут рассмотрены главным комитетом – Комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в установленный Законом срок», – отметила Третьякова.

По словам председателя комитета, много лет гражданское, медицинское и научное сообщества Украины пытаются законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

«Соответствующая петиция с требованием «законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины – защитить конституционные права граждан» еще в 2019 году была поддержана 25 113 подписями», – напомнила Третьякова.

В частности, в петиции отмечается, что на сегодняшний день в Украине более двух миллионов граждан нуждаются в лечении соответствующими препаратами. Среди них – больше 20 тысяч детей с фармрезистентными формами эпилепсии; сотни тысяч онкобольных; больше ста тысяч паллиативных пациентов.

Кроме того, по словам Третьяковой, 2 декабря 2020 года Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам приняла решение исключить медицинскую марихуану и ее производные опасной в мире категории наркотиков. Из 53 стран-членов 27 проголосовали «за» это решение, включая США и ЕС. Такое решение ООН базировалось на соответствующих рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые она направила в ООН в январе 2019 года.

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Как сообщал Укринформ, в парламенте зарегистрировано четыре законопроекта относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности.

Ими предлагается создать нормативные условия для законного оборота конопли в определенных законом целях, в частности для их использования в медицинской практике, научно-технической деятельности и в промышленности. Для этого авторы предлагают внести изменения в ряд законодательных актов.

По материалам: Укринформ